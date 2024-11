A foglalkozásokon a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium kisgyermekgondozó, valamint gyermek és ifjúsági felügyelő szakmát tanuló diákjai segítenek. Ezek az alkalmak nekik kiváló szakmai gyakorlatot biztosítanak, az anyukáknak pedig remek kikapcsolódás, valamint kapcsolatépítésre is lehetőséget adnak a délelőttök. A babáknak ez az első közösség, amelyhez tartoznak, valamint megkönnyíti később a bölcsődei vagy óvodai beilleszkedést is.

Mindenki jól érzi magát a babaklubban

Fotó: Tisler Anna / Forrás: Napló

Kovács Szabina szakmai oktatótól megtudtuk, hogy 2024 márciusában indultak a foglalkozások. A szülők és a diákok is olyan lelkesek voltak, hogy a nyári vakáció hónapjaiban sem tartottak szünetet. A klubba nemcsak bódéiak járnak, hanem más városrészekből és vidékről is érkeznek érdeklődők. Alkalmanként 10-15 anyuka érkezik a közösségi eseményre, van, aki két kisgyerekkel. Rengeteg játékot pakolnak ki, a többségük olyan mozgásfejlesztő eszköz, amely otthon nem áll rendelkezésre. A kicsinyek sok játékot kipróbálhatnak, így kiderül, mi köti le őket, ezeket a szülő utána esetleg be tudja szerezni otthonra is. A délelőtti program része a mondókázás, közös éneklés is. Amíg kellemes meleg volt az időjárás, a közösségi ház előtti térre pakolták ki a játékokat.

Kovács Szabina elmondta, hogy a klubtagok más közösségi rendezvényeken is részt vesznek, például a nemrég tartott Tök-életes délutánon is sokan megjelentek, amit a Bódéért Hagyományőrző Egyesület szervezett.