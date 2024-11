Aranysakál Fotó: Horváth Zoltán

Hogyan kerülnek a toportyánok a településekre?

Felmerül a kérdés, hogy ha az erdőben van elég táplálék, akkor a sakálok miért merészkednek be a településekre, miért esznek tyúkokat?

– Az ismert tény – folytatta Lanszki József –, hogy a tavaszi ellési időszakban újszülötteket is zsákmányolhat. Ennek a jelentősége a hazai és más európai sakálgyomortartalom-vizsgálatok alapján is minimális. A háziállattetemek szakszerűtlen elhelyezése viszont vacsorameghívás a sakál számára. Vagyis a sakálok nem véletlenül keresik fel az állattartó gazdaságok környékét. A növénytermesztőknek kifejezetten kedvező, hogy a mezőgazdasági kártevőnek számító mezei pockot is előszeretettel fogyasztják, amint a róka is. Gondoljunk a pockok elszaporodásával együtt járó termésveszteségre. A kommunális hulladék is fontos táplálékforrás. A számukra nehéz téli vagy kölyöknevelési időszakot, amikor nagy a kölykök táplálékigénye, hidalhatják át településen portyázással az aranysakálok. Ez azonban a faj európai elterjedési területén, így hazánkban is ritkaságszámba megy. Ugyanakkor az ázsiai elterjedési területén ismert a településeken való állandó előfordulása is.

Mit tehetünk mi?

A természetes folyamatok mellett az emberi életmód is hatással van a faj elterjedésére és arra, hogy egyre több faluban, városban megjelennek.

– Előfordul, hogy háziállatok vágási mellékterméke kerül illegálisan elhelyezésre, ezt könnyen megtalálja az aranysakál, és egy idő után már keresi is a környéken. Most már települések belsejébe, gondozatlan területekre, parkokba is bemerészkednek időnként, ezek búvóhelyként szolgálnak számukra – ismertette Lanszki József. A szakember felhívta a figyelmet: ne próbálkozzunk azzal, hogy megfogjuk az állatot, érdemes tudnunk, hogy bár vérszomjasnak hisszük, de az aranysakál fél az embertől, elhúzódik, elbújik előlünk.