– Fürjtojással készültünk különféle szószokban, illetve cseresznyebort is hoztunk idén – mondta Kolozsvári Katalin, aki mesélt arról is, hogy főállás mellett készítik a termékeket. Egy ilyen volumenű rendezvényre eljönniük, mint a Bakony Expó, többnapos felkészülést jelent nekik. Ám nemcsak nekik, hanem a madaraknak is.

Fürjtojással és gyümölcsborokkal készültek az idei Bakony Expóra Kolozsvári Katalinék

Körülbelül 200 darab madárkájuk van, akik gondoskodnak a tojásmennyiségről ilyenkor. Nagyon hasonlít a gondozásuk a házi tyúkéra. Reggel és este kapnak élelmet és friss vizet. Annyiban más őket tartani, hogy a tojás tisztasága érdekében minimum kétnaponta kiszedik alóluk az almot, mert nem fészekbe rakják azt, hanem ahol épp kiesik belőlük.

Egy átlagos napon 80-90 darab tojás

– Egy átlagos napon 80-90 darab tojás van. Ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen a hőmérséklet – magyarázta Kolozsvári Katalin. – Amikor már kezd hűvösebb lenni, illetve alacsonyabb a napsütéses órák száma, akkor nyilván kevesebb van. Ilyenkor becsapjuk őket egy kis fűtéssel és plusz lámpafénnyel, de átlagban 80-90 darab van.

A tojó egyébként egyszerre egyet tud, de egy-két naponta tojnak egyet mindig. Az út a piacra, jelesül most az expóra? Kata erről is szívesen beszélt. Először is összegyűjtik a tojásokat, utána kezdődik a feldolgozás: először sós vízben megfőzik őket, mint bármi más madárnak a tojását, főzés után egy kicsit szikkasztják őket, hogy ne csöpögjön belőlük a víz, és utána mennek a füstre.

Díjak a 11. Bakony Expón A pénteki megnyitón az alábbi elismeréseket osztották ki a szervezők: Élelmiszer kategória: Varga András és Dudás Gergely (Veszprémi Chili) Ital kategória: Keller Bor Manufaktúra Kézműves termékek: Belencsák Mihály késes kézműves Innováció kategória: Szabó Gergely gyümölcsecetei Vásári különdíj: Laczkó Dezső Múzeum Magosz-különdíj: Rózsa Hús

– Ugyanúgy füstöljük őket, mint más a sonkát vagy a kolbászt, csak mi nem fával füstölünk, hanem egy titkos dologgal – árulta el mosolyogva. – A füstölés után ismét szárítjuk őket, hagyjuk levegőzni, és levegőztetés után kerülnek bele ezekbe az üvegekbe. Vagy olívaolajos, tökmagolajos vagy paradicsomos szószban.