A bakonyi látnivalók egyike a bencés monostor, ahol ma is több szerzetes él. Az elmúlt években többször is ásatásokat végeztek a rendház udvarában, és a régészet digitális lehetőségei révén született felfedezés. Így egy újabb olyan cikket írhatunk, ami arról szól, a mai technika hogyan vezet minket vissza a múltba. Nemrégiben víz alatti római kori villagazdaságnál végzett Veszprém vármegyei kutatásról számoltunk be, és arról, hogy több mint háromezer éves bronzkori ékszereket találtak a Bakonyban. Ezúttal a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor különleges tereiben leltünk tudományos érdekességekre. A Bakony szívében, ahol szent Gellért is remetéskedett.

Az úgynevezett fotogrammatikai felmérésen alapuló modellt, a királykripta belsejét holo-rotor jeleníti meg. Érzékelteti fotónk is, hogy úgy láthatjuk, ahogy egykor őseink, de a fényképezés során csak a rotor forgásának egy pillanatnyi állapota rögzíthető, viszont élőben teljes a kép

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Holo-rotorral nézhetünk be a királykriptába

A digitális megoldásokat, amiket a telefonban, a háztartási gépekben, az autókban, a repülőgépeken már használunk, a kutatások során is bevetik a tudósok. A régészek háromdimenziós felméréseket, szkenneléseket végezhetnek. Nem kell ásni már akkor sem, ha fémkeresőt alkalmaznak, nem kell megbolygatni a talajt, a leletet, de ennél jóval fejlettebb és pontosabb dokumentációt tesz lehetővé például a talajradar és a víz alá hasonlóképp benéző radar.

Az úgynevezett fotogrammatikai felmérésen alapuló modellt, például a királykripta belsejét holo-rotor jelenítheti meg. Érzékelteti fotónk is, hogy úgy láthatjuk, ahogy egykor őseink, de a fényképezés során csak a rotor forgásának egy pillanatnyi állapota rögzíthető, viszont élőben teljes a kép.

Bakonyi látnivalók felülről – A LiDAR egy fény alapú távérzékelés. Ezzel a technikával készült a bakonybéli szentkútról, a talajfelszín történeti rétegeiről felvétel

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A levegőből fénnyel láttak be a föld alá

A LiDAR egy fény alapú távérzékelés. Több millió lézerimpulzus révén – amit általában helikopterre, esetleg drónra szerelt készülék bocsát ki – adatgyűjtés történik, egyfajta szkennelés. Az eredeti talajfelszínt tudja ábrázolni a végeredmény és annak történeti rétegeit, akkor is, ha már erdő borítja a tájat. Belát a föld alá a lézer.

Az ásatások során talált csontdarabokat antropológiai laborban archeogenetikai vizsgálatoknak vetették alá. Így családi történetek körvonalazódtak

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Uros apát és a radioaktív szénizotóp

A bencés monostoroknál folytatott régészeti feltárások során emberi maradványokat is találtak. A csontdarabokat antropológiai laborban archeogenetikai vizsgálatoknak vetették alá. Így családi történetek körvonalazódtak, nemzetségen belüli rokonsági viszonyokra derült fény. Uros apát csontjainak kormeghatározásában, beazonosításában pedig radiokarbonos laborban végzett radioaktív szénizotópos vizsgálat segített.