– Most már hiányzik, ha két hét után nem mozdulok ki a mindennapok megszokott környezetéből. Szeretem hivatásomat, csaknem negyven éve pedagógusként dolgozom, természettudományi tárgyakat, fizikát és kémiát tanítok. Hatvanadik évemben járva javaslom minden korosztálynak, hogy kövesse példámat, mert hatalmas élményben lesz része, ha elindul felfedezni a Bakony és a Balaton-felvidék csodálatos világát – hangsúlyozta.

Mészöly János felhúzott egy jó túracipőt, fogta a túrabotokat, a hátizsákot, és elkezdődhetett az a csoda, amely számára mind a mai napig tart. A bakonyi túrázás szerelmese

Fotó: családi

Bakonyi látnivalók – szurdokok, várromok

Mészöly János szerint rengeteg a látványos, az egyedülálló bakonyi hely, nem tudná megmondani, szerinte melyik a legszebb. Azért vannak kedvencei: a Tihanyi-félsziget túraútvonalai, a tanúhegyek közül a körpanorámát nyújtó Csobánc, a Tóti-hegy, a Haláp és a Hegyesd. A szurdokok közül a Bakonyban a Kőmosó-szurdok, a Római-fürdő vízesése, az Ördög-árok az Ördög-gáttal. A Kerteskői-, a Gaja- és a Cuha-szurdok is páratlan meggyőződése alapján.

A várromok közül Bátorkő várába, a cseszneki várba szívesen ellátogat, és vezethet a túra szerinte a Bakony mélyén található Hubertlaki-tóhoz, aminek a beceneve bakonyi gyilkos tó. A kilátók közül a Papod-hegyen található Vitéz Bertalan Árpád-kilátó panorámáját tartja a legkülönlegesebbnek. Sorolhatná még tovább is, mert nagyon sok helyet keresett már fel, egyik látványosabb, mint a másik.

– Ha időm engedi és az időjárás is megfelelő, akkor járom a természetet, évszaktól függetlenül. Gyakran feleségem is elkísér, de szeretek egyedül is túrázni, mert ilyenkor van lehetőségem arra, hogy rendet rakjak a fejemben, csak magamra és a természetre figyeljek. Egészségesen elfáradok és energiával töltődöm fel. Nincs annál szebb, mint amikor egy kilátó tetején vagy egy bakonyi szurdokban figyelhetem a felkelő vagy a lemenő nap fénysugarait, miközben a természet hangjait hallgatom – vallotta be a fizikatanár. A természet, a túrázás szeretete mellett persze legnagyobb szerelme a felesége, aki gyakran vele tart kirándulásai során.