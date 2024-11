A 71-es úton történő parkolóhely-kialakítás elsőre talán jó ötletnek tűnt, hiszen Balatonalmádi a Balaton partján fekvő üdülőhely, ahol egész évben nagy a forgalom. Nyáron különösen, amikor a turisták özönlenek a városba, és nemcsak a helyi lakosok, hanem az ide látogatók is kénytelenek a közlekedésre való utakon megoldani a parkolást. Azonban a helyiek szerint a tervezett parkolók inkább fokozzák a problémákat, mintsem megoldást jelentenének.

Balatonalmádi: parkolóhelyeket alakítanak ki a 71-es főúton

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Balatonalmádi: a helyiek aggodalmukat fejezték ki

A legfőbb aggály a parkolóhelyek elhelyezkedéséből adódik: a parkolók közvetlenül az úttest mellett, a 71-es főúton találhatóak, így a parkolás során az autósoknak előre-hátra kell manőverezniük. Ez jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát, mivel az autók kinyíló ajtóinak és az úttestre lépő embereknek nekiütközhetnek a forgalomban haladó járművek. A főúton haladó autósok nemcsak az egyre gyakrabban megálló járművekkel találkoznak, hanem a gyalogosok is a parkolók és az úttest között próbálnak áthaladni, ami tovább növeli a balesetek valószínűségét.

A nyári forgalom és a torlódások kérdése

Almádi a turisták egyik kedvenc célpontja, így a nyári hónapokban az úttest forgalma jelentősen megnő. A parkolók kialakítása a csúcsidőszakokban óriási torlódásokat okozhat, mivel az autósok kénytelenek lassítani és várakozni, hogy a párhuzamos parkolás során elkerüljék az ütközéseket. A helyiek aggódnak amiatt, hogy a parkolóhelyek nemcsak nem enyhítik a forgalmat, hanem még tovább lassítják a közlekedést. „A forgalom már így is elég nehézkes a nyári hónapokban, és most még egy új akadály is felkerült az útra” – mondta egy helybéli.

A parkolók szűkek, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy az autósoknak gyakran előre-hátra manőverezve kell parkolniuk, miközben a forgalom folyamatosan halad. Ez a típusú parkolás még az alapvető közlekedési szabályok betartása mellett is jelentős várakozási időt okozhat, különösen azokon a szakaszokon, ahol sok autó közlekedik. A nyári hónapokban pedig, amikor az amúgy is zsúfolt úton egy-egy autó parkolása hosszabb időt vehet igénybe, a torlódások és a balesetek elkerülhetetlenek lehetnek.