Az országszerte ismert jégpálya 3600 négyzetkilométeren terül el és 1 kilométer hosszan nyúlik ki a város központjában, a Tagore sétányon. A balatonfüredi jégfolyosó a Zákonyi utcán, a Vitorlás téren és a Tagore sétányon helyezkedik el, mesébe illő, jégvarázs élményt hozva a Balaton-partra. Újdonság, hogy idén a Vitorlás téren a kisgyerekeknek alakítanak ki hároméves korig egy 110 négyzetméteren elterülő jégpályát, amely ingyenesen használható, valamint különböző sportrendezvények és programok helyszíne is lesz.

Tavaly is sok vendéget vonzott a balatonfüredi jégfolyosó

Fotó: Nagy Lajos/Napló-archív

December 6-án nyit a balatonfüredi jégfolyosó

A jeges attrakció nagy érdeklődést generál, ezért a gyors bejutás érdekében online jegyértékesítés is megindul idén, valamint két pénztár és a Tourinform-iroda is biztosítja a zökkenőmentes jegyértékesítést.

Továbbá több illemhelyet biztosítanak a szervezők, két átjáróhíd is segíteni fogja a vízpartra való átjutást, valamint a Zákonyi utcán egy sátrat is felállítanak majd, ahol lehetőség lesz átöltözésre és értékmegőrzésre.

Jégvarázs a Balaton-parton: 3600 négyzetméternyi terület várja majd a korcsolyázás szerelmeseit

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezer darab új bérelhető korcsolya lesz elérhető a vendégek számára, és korcsolyaélezést is igénybe lehet venni.

– Igyekeztünk minden, a működéssel kapcsolatos fontosabb észrevételre reagálni. Hamarabb nyitunk és javítottunk a szolgáltatásokon. Még több fény lesz, egész nap szól majd a zene, a vendéglátóhelyek a pályáról is elérhetők lesznek, igazi karácsonyi hangulatot, egyedi élményt szeretnénk teremteni. A családoknak külön kedvezünk, az új bébipályán szülői felügyelet mellett biztonságban csúszkálhatnak majd a kisebb gyerekek. A plusz egy új jégfelújító gépnek köszönhetően a jég minősége is jobb lesz, és persze több programot is szervezünk ide. Csatlakozunk a népszerű Jégpályák éjszakájához, és természetesen a jeges szilveszter sem marad el – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Holczer András alpolgármester, valamint hozzátette, hogy vásárt is terveznek, így várják a leendő árusok jelentkezését.

A jégpálya december 6-án nyit, de már előtte lévő nap ki lehet próbálni. Mindennap nyitva áll a látogatók számára egészen jövő év február 2-ig. Az építkezést már elkezdték, így meglestük, mi rejtőzik a jég alatt: