A Borotva-stop felhívásnak tavaly 18 napon át tett eleget az alpolgármester, reményei szerint idén hosszabb időn át bírja borotválkozás nélkül.

Puskás Ákos, Tapolca alpolgármestere egy hónapig nem borotválkozik a Borotva-stop program keretében

Fotó: archív / Forrás: Napló

A Borotva-stop program az egészségesebb életet célozza

- A novemberre szóló kihívás a férfiak egészségére hívja fel a figyelmet. Ugyanis a nőkkel szemben mi hajlamosabbak vagyunk félvállról venni ezt a témát, elkerülni az egészségügyi szűréseket. A napról napra növő borosta láttán persze sokan megkérdezik, hogy mi annak az oka és ha naponta csak egy emberben tudatosítjuk így a megelőzés fontosságát, már megérte – mondta az alpolgármester, akinek példáját több ismerőse is követi, egyikükkel versenyeznek is, hogy ki bírja tovább.

Naponta készít magáról fényképet és a hó végére egy kisfilm is összeáll a fotókból.

- A feleségem támogatja a kezdeményezést, a tervemet, igaz, megjegyezte, hogy öregít a borosta – mondja nevetve az alpolgármester.