Egyedi építészeti különlegesség a cseszneki vár őrtornya, ugyanis nem veszi körül várfal, önmagában áll, egy fából ácsolt magas híddal kapcsolódik a belső várhoz, amelyet egy eredeti pillér támaszt meg. Jelenleg az állapota miatt az erődítménynek ez a része nem látogatható, de a falubeliek elkészítik egy méretarányos mását, az eredeti kinézetéhez hűen, régi leírások alapján – erről a szándékról már korábban írtunk lapunkban. Most pedig arról értesítette lapunkban Amberger Dániel várkapitány, hogy elkezdődött az építkezés a bakonyi erődítmény lábánál. Ott fog állni a régi őrtorony kis testvére, az új torony, ahonnan szép kilátás nyílik a középkori várfalakra.

Cseszneki vár új látványossággal – A várba látogatóknak kialakított parkolónál lesz az új vártorony, az eredeti középkori állapotának méretarányos mása

Fotó: cseszneki vár

A Bakony őre közelében, a turistáknak kialakított parkolónál már végeztek az alapozással, és mintegy egyméteres magasságig megvan a falazás is. A jövő héten befejezhetik a kőművesmunkákat. Utána következhet az asztalos feladatának teljesítése, így akár e hónapban elkészülhet az új őrtorony, persze az időjárás ezt a tervet még befolyásolhatja. Az biztos, hogy a török idők emlékét idézi majd meg, és a középkori várak közt eddig is különlegesnek számító cseszneki vár ettől még inkább vonzhatja a turistákat.

Kirmer Attilát a legjobb kőművesek közé sorolják a csesznekiek, a faluban lakik és ő építi most az őrtornyot

Fotó: cseszneki vár

Kirmer Attila kőműves rakja a téglákat, akit a legjobb szakemberek közé sorolnak a csesznekiek, helybeli, a falu központjában lakik. A várkapitányra a segédmunka maradt, culágerkedik.

Amberger Dániel felhívta arra a figyelmet, hogy nem a barokk állapot szerinti, hanem az azt megelőző középkori tervek alapján eredetileg elkészült torony mérethű mása lesz az új őrtorony.

Nagy testvérének alsó része egykor várbörtönként működött, aztán az Esterházyak még egy szintet húzattak fel a tetejére, amit könyvtárnak használtak.

Cseszneki vár – Új őrtornyot kap kerek jubileuma okán

A Garaiakhoz kell időben visszaugranunk, ha a falubeliek merész vállalkozásának apropóját el akarjuk magyarázni. Zsigmond királynak az uralkodása idején a legfőbb támaszának számított Garai Miklós és János. A testvérpár ennek érdekében alapította meg a legendás sárkányos rendet is 1408-ban. Miklós még a nádori tisztséget is ellátta. Családjuk a déli határok védelme során szerzett dicsőségük, hősiességük jutalmaként kapta meg a cseszneki központú uradalmat, cserébe korábbi birtokaikért. A várat 1424-re felépítették, a sziklán magasodó, ma is látható falak jórészt az idejükben létrehozott épületek maradványai, az igaz, hogy az óratornyot az Esterházyak alakították ki jóval később.