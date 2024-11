Ősszel ezer színbe öltözik a völgy, a közeli tavak partja, a turistautak sokasága pedig apró csodákat rejt. Télen deres fehérségbe burkolózik a táj, tavasszal pedig élénkzöld az erdő, a rét.

A falu természeti és kulturális csodákat rejt



Az épített értékek és a természeti látnivalók, például a Bondoró-hegy, a Királykő csúcsa és a bazaltplatón található tavacskák minden évszakban felkereshetők, a falu és környéke kis csodákat rejt egész évben.

Kapolcson a XIX. században még kilenc malom működött, amelyek közül néhány ma is áll. Érdemes egy kellemes faluséta alkalmával végigjárni ezeket, a patak menti sétaút a Malom-szigeten keresztül egészen a szomszédos Vigántpetendre vezet a völgyben.

Kapolcson fazekasok, tímárok, serfőzők, gombkötők, csizmadiák, szűrkészítők, vargák éltek egykor, de a kézművesek száma ma is magas. Alkotásaikból rendszeresen rendeznek kiállításokat, tudásukat továbbadják. A legfontosabb ágazat a malomipar volt, az Eger-patak vize azonban később elapadt. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet segítségével a patakot megmentették és 2000-ben befejeződtek a már-már jelképpé váló Szaller-malom újjáépítésének munkái is. Ma működik a falumalom. De Kapolcson akár meg is szállhatunk és ellátást is találunk ma már egész évben. A falu utcái ősztől tavaszig csendesek, de rendszeresek az események, a vásárok, táncházak, kézműves-foglalkozások, kiállítások. Érdemes felkeresni Kapolcsot ilyenkor is.