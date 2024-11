Fotó: PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ/Facebook

Ovádi Péter megjegyezte, a külföldi vásárlások és az onnan érkező kutyák esetében sokkal nagyobb körültekintéssel kellene eljárniuk a vásárlóknak. – Ez sajnos nem történik meg mindig, pedig alapvetően az is nagyon fontos, hogy a külföldről vásárolt kutyák milyen körülmények között élnek, mielőtt egy-egy ilyen tranzakció lezajlik – hangsúlyozta.

Ovádi Péter a helyzet megoldásával kapcsolatban mind a hatóságok, mind a civil szervezetek munkáját méltatta. – Nagyon köszönöm mindenki segítségét, és különösen azoknak a civil szervezeteknek, amelyek részt vettek a mentésben. Az összefogás eredményeként az állatok most már biztonságos helyen vannak, és bűnjelként kerültek a hatóságok elé. A rendőrség is folytatja a nyomozást, és reméljük, minél hamarabb elérhetjük, hogy a felelős személyek, még ha külföldi állampolgárok is, feleljenek a tetteikért – mondta az állatvédelmi kormánybiztos.

A csöngei eset hatékony kezelése és sikeres megoldása pozitív példa arra, hogy az állatvédelem területén valódi változásokat hozhat a hatóságok és a civil társadalom közötti szoros együttműködés. – Ez a sikeres akció is azt mutatja, hogy bár a problémák rendkívül súlyosak, az összefogás erejével képesek vagyunk segíteni az állatoknak, és felvenni a harcot az állatkínzók ellen. Reméljük, hogy a jövőben hasonló eredményeket érhetünk el a csapodi eset kapcsán is – zárta beszélgetésünket Ovádi Péter.

A csöngei szaporítótelepről kimentett kutyák közül négyet a PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ fogad majd be.

A mentésben részt vevők listája: