1987-et írt a naptár. Még vasból volt a függöny itt - ami keletnek nyugat, nyugatnak kelet - , amikor ezen a napon, november 27-én a magyar kormány dönt a világútlevél bevezetéséről. 1988. január 1-jén életbe is lépett és magyarok százezrei mondták azt, hogy "menni Mariahilfer Straße, Bécs". És mentünk is. A hatalmas mélyhűtőkkel, magnókkal, kis és nagy tévékkel, nagyikkal és papókkal felpakolt Wartburgokat, Daciákat ugyan hogyan lehetne feledni? De nem is akarom. Az az év a 16 éves gimisnek tényleg izgalmasan alakult. És hol volt még a Depeche Mode?

A Depeche Mode nem tudni, hogy mikor járt a Mariahilfer Straßén, ám ez a nagyszerű felvétel 1988 áprilisában született

Forrás: © TARS631

Nem azért nem feledem, mert január 1-jén bevezették az áfát és a személyi jövedelemadót (szja) is az állampolgári jogon járó, a világ összes országába érvényes világútlevéllel együtt (persze ezt sem kaphatott bárki), hanem mert '88 tavaszán a BS-ben láthattam a Depeche Mode-ot. Te jó ég, mekkora élmény volt! De az már egy másik történet.