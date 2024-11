A Veol Bisztró egyszerűen tálalható mennyei ízeket ígér. Gasztrosorozatunkban nemrégiben Kakukkfű tanár úr, azaz Somogyi Tamás mesterszakács hamis pacalt főzött, majd tanítványa, Horváth Patrik árulta el, hogyan készül a tökös-mákos palacsinta. Becz-Rábóczki Orsolya cukrász, a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium oktatója pedig régi recept felhasználásával újra megsütötte az egykori híres Liget cukrászda ikonikus süteményét. A homokzsák egy diós sütemény, omlós tésztájába habos, diós töltelék kerül és szivar alakúra formázzák. Persze lehet mákos is a tölteléke, kerülhet bele feldarabolva mazsola, kandírozott narancshéj, aszalt szilva is. Őszies hangulatú, karácsonyra is kiváló, tésztáját előre el lehet készíteni, a sütés tíz perc, és a kész süti sokáig eláll. Gyorsan, könnyen, finomat – így is lehet.

Diós sütemény – A homokzsák tölteléke habos, tésztája szintén különleges

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Diós sütemény – A homokzsák hozzávalói

14 dekagramm liszt

14 dekagramm vaj

5 tojás szétválasztva

14 dekagramm porcukor

14 dekagramm reszelt dió

citromhéj

vaníliás cukor

fahéj (elhagyható)

A homokzsák hozzávalói, ha diós és mákos töltelékkel is meg szeretnénk sütni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A homokzsák bakonyi története

Piedl András kávémérésének és cukrászdájának Zircen a Rákóczi téri zöldségesbódé helyét nézte ki. Az egykor híres Liget cukrászdában maga, felesége és sógornője dolgozott, és irányították a segítőket. Egyik gyermekét Valériának hívták, aki a felszolgálásban segített, és mivel annyira kedves volt, a gyerekek elnevezték Vanília néninek.

Főként régi családi receptek alapján sütöttek, az ulmi kenyér leírását például még bevándorló őseik hozták magukkal. Stefi sógornő pedig ismerte az akkoriban elegánsnak, divatosnak számító torták titkait, amelyeket Budapesten lesett el, ahol grófi családnál társalkodónőként alkalmazták. Így készülhetett Zircen például bécsi eredetű homokzsák, aminek jellegzetes szivar alakja és habos-diós tölteléke van. Szaloncukrot is árultak, saját készítésűt és habcsókokat dísznek a karácsonyfákra. A sors fintora, hogy Bandi bácsi az államosítás után vállalati alkalmazottként vezethette egykori műhelyét. Mindezt Cuhavölgyi Klára helytörténeti gyűjtéseiből tudjuk.