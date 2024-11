Diákjaink ismereteit szerettük volna gazdagítani, amikor „DÓZSA 85” címmel játékos műveltségi vetélkedőt szerveztünk, írta lapunknak a Dózsa iskola humán munkaközösségének nevében Kárpátiné Németh Gyöngyi.

Dózsa iskola: osztályonként négyfős csapatok mérték össze tudásukat

Forrás: Veszprémi Dózsa György Általános Iskola

Kiderült, osztályonként négyfős csapatok mérték össze tudásukat, kreativitásukat, ügyességüket, a humán munkaközösség pedagógusai 1-1 állomáson várták a versenyzőket. Előzetes feladatként az iskola múltjáról olvastak a résztvevők. A gyógypedagógia eszköz- és módszertárára fűzte fel a minden érzékszervet megmozgató feladatokat Zsuzsa néni és Tünde néni. Virágokat illatukról, tárgyakat tapintás alapján, ízeket, hangokat kellett felismerni. Zsolt bácsi tornaórájának hangját mindenki eltalálta.

A Dózsa iskola szelleme

A „Dózsa szelleme” várt kiszabadításra Gabi néni interaktív szabadulószobájában, ahol a további küzdelmekhez varázsital adott erőt. Sőt, Enikő néni kincskereső játékkal tette próbára a diákok iskolatörténeti tudását. Horog Zsuzsa néni és Gyula bácsi egy képzeletbeli tantermet rendeztetett be a korabeli iskolából. Emese néni és Gyöngyi néni az Iskolatörténeti Múzeumban várta a csapatokat. Az itteni taneszközöket játékos feladatok segítségével ismerték meg a gyerekek. A varázsital erejét tovább növelte az itt kapott gumicukor.

Bencsik Éva néni a könyvtár falára gyönyörű és tartalmas kiállítást készített a „Naplopó” című iskolaújság több, mint 20 évének lapszámaiból, tartalmából. A kiállítás megtekintése után egy totót töltöttek ki a nebulók a látottakról.

Nem csak történelem, hanem újdonság, érdekesség a ma gyerekének

Penna, kalamáris, lúdtoll, línea, irka, harmónium, palatábla, itatós, palavessző, nádpálca, abakusz… Nem csak történelem, hanem újdonság, érdekesség a ma gyerekének, amelyre rácsodálkozhat, amelyet megmosolyoghat, és aminek ismeretével gazdagabb lehet.

A másodikosok lelkesen próbálták ki a lúdtollal írást

Forrás: Veszprémi Dózsa György Általános Iskola

Ugyanakkor az iskola fennállásának 85. évfordulója jó lehetőséget kínált arra, hogy a legkisebbekkel, az alsó tagozatosokkal is visszapillanthassanak a pedagógusok az elmúlt évtizedekre. Ebből az alkalomból kalandos időutazásra hívták a diákokat. A másodikosok lelkesen próbálták ki a lúdtollal írást, és rájöttek, hogy nem is volt olyan egyszerű ezt az íróeszközt használni. Aki „rendetlenül írt” vagy „engedetlenül viselkedett”, önként kaphatott egy körmöst, vagy kukoricán térdepelhetett. Akadt is jó néhány kíváncsi gézengúz.