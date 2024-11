Időközben Dani bal szemében a kezelések hatására elmeszesedett a daganat. Azt a szemét sikerült megmenteni, de szemüvegre van szüksége, 1,75-ös lencsével. – Nincsenek fájdalmai, sőt, ő maga is vigasztalta magát a műtét előtt, hogy sokkal jobb lesz így. Nagyon értelmes, sok mindent felfog. Életre való, szívós. Ahogy lefolyt a kemoterápia a karjába, ugrált az ágyon, míg más legyengült, hányt egyfolytában. A kerekes infúziós állványra felállt, úgy toltam a kórházi folyosón, azt nagyon élvezte. Amint kihullott a haja, két hét múlva már visszanőtt. Egyévesen Dani egyedül járt. Ő semmit sem úgy viselt a betegsége során, mint mások, éppen ellenkezőleg. Elképzelhető, hogy kell még négy kemoterápiát kapnia, ez később derül ki, a szövettan eredményétől függ. A Hársfa óvodába egy hét múlva már visszamehet, de addig még protéziskészítés előtti vizsgálatra megyünk. Dani ugyanis műszemet kap, hála Istennek, ez ma már megoldható – magyarázza Liza.

A műszem akril anyagból készül, Dani másik szeméhez hasonló színű lesz. A kisfiúnak a betegsége előtt gyönyörű szép, égszínkék szemei voltak, de a kemoterápia roncsolta a pigmenteket. A szemtapasz alatt most az üres szemüreg van, amibe csepegtetni kell. Matyiék remélik, hogy Daninak később lehet olyan új mű szeme, amellyel láthat is. Addig akrilból, vagy akár jobb minőségű és szebb, üvegből készülő szemet is kaphat. Azt a helyszínen fújja üvegből a német professzor. A jobb minőségű műszemeket már mozgatni is lehet és az üvegszem teljesen olyan lesz ránézésre, mint az ép szem.

Azonban gyermekkorban a növekedés miatt évente többször kell cserélni a műszemet, és az üvegszemre nincs támogatás. Alkalmanként hozzávetőlegesen százezer forintos összeget jelent a beszerzése, nem beszélve a többi költségről, mint például a szállás, az étkezés. De addig is sokat kell még vizsgálatokra járni Budapestre, miközben az útiköltség harmadát kapják csak vissza a szülők, akik saját autójukkal tudnak utazni. A szemcseppek, gyógyszerek ára ugyancsak magas.