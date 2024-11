December 21-én forralt borral, teával kedveskednek a szervezők a zirci piacra érkezőknek 8 és 12 óra között, és részt vehetnek az "egyet hozhat, egyet vihet" ajándékakcióban. A közös főzés révén ezúttal nemcsak a piaci törzsvevőknek és az árusoknak jut étel, hanem rászorulókat is szeretnének megvendégelni egy-egy tál étellel. Ezért még egy betyár is beáll angyalnak, ugyanis az ebédet Somogyi Tamás mesterszakács készíti, aki tiszteletbeli betyár. A termelőktől és a kézművesektől 8 és 12 óra között karácsonyi ajándékokat és a karácsonyi asztalra való finomságokat vásárolhatunk. Használt könyvek közül is válogathatunk ingyenesen, akár ajándéknak valót. Emellett tartós élelmiszereket gyűjtenek a szervezők, a Vidéken "Bénázók" Egyesület tagjai, azokat rászorulóknak juttatják el, hogy legyen nekik kenyérre való is az ünnepekkor. Az angyalfelhívás keretében pedig segíthetünk a "bénázóknak" abban, hogy három fenyőfát fel tudjanak díszíteni, azok ugyanis rászoruló családokhoz kerülnek. Tehát vihetünk díszeket a piacra, akár olyat, amit otthon magunk készítettünk el.