Várpalota polgármestere Nátrán Roland, a Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának társaságában egyeztetett a veszprémi székhelyű felsőoktatási intézmény vezetővel. – Nem titkolt célunk, hogy a Pannon Egyetem megjelenjen képzéssel városunkban, és erre a mai inspiráló beszélgetés alapján minden esélyünk megvan – mondta el a tanácskozást követően Campanari-Talabér Márta, aki az elmúlt héten irodájában fogadta Simon Attilát, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben megválasztott elnökét, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatóját is. – Városunk gazdasági élete élénkül, és a jövőben ebben a kamara is szerepet fog vállalni. Emellett megállapodtunk abban is, hogy 2025-ben egy gyönyörű herendiporcelán-kiállítást is üdvözölhetünk majd a Várpalotai Képtárban – mondta el a polgármester.