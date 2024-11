Az elnökválasztás alkalmából a Csopakon is élő Topolánszky Ádám Florida államban, Manatee megyében adta le szavazatát.

Elnökválasztást tartottak Amerikában. A Floridában élő Topolánszky Ádám lakóhelyén szavazott

Fotó: Topolánszky Ádám

Azt mondta, 270 elektort kell begyűjteni ahhoz, hogy valaki megnyerje az elnökválasztást. A három legnagyobb állam az elektorok számát illetően Kalifornia 54, Texas 40 és Florida 30 elektorral. A november 5-i eredmények alapján vagy Donald Trump vagy Kamala Harris nyerhet. Topolánszky Ádám nem csinál titkot abból, hogy Donald Trumpra voksolt. Elsősorban azért, mert háborús uszítókra elmondása szerint nem szavaz.

Elnökválasztás Amerikában: "békét Trumptól remélhet a világ"

Trump nézetvilága közelebb áll az értékrendjéhez. Szerinte az ukrán–orosz konfliktus esetében békét csak Donald Trumptól remélhet a világ. A szavazást a megyéken belül is csak bizonyos kijelölt szavazókörzetekben lehetett megtenni. Topolánszky Ádám a 313-as szavazókörzetben adta le voksát, nemcsak az elnök aspiránsra, de mások mellett a helyi republikánus szenátorra, kongresszusi képviselőre, tűzoltóparancsnokra, oktatási hivatal vezetőjére is lehetett szavazni. Ezenkívül pedig számos törvénymódosításra, illetve azok ellen is lehetett szavazni. Így például a marihuána használata vagy az államilag támogatott abortusz kérdéskörében is. – A szavazási körzetekben mosollyal, kedvesen fogadják a szavazókat. Be kell jelentkezni valamilyen okmánnyal, többnyire jogosítvánnyal – mondta el Topolánszky Ádám.

Az elnökválasztáson négyoldalas a szavazólap

A négyoldalas szavazólapokat átveszi az ember, majd kiválaszt egy helyet, fülkét vagy íróasztalt, ahol megjelölheti az általa preferált személyeket vagy törvényjavaslatokat, sorolta Ádám. Hozzátette: nem X-el szavaznak Amerikában, hanem feketére kell besatírozni a kiválasztott kis ovális rubrikát. Aki felkészülten érkezik, utánanéz a jelöltek életrajzának és áttanulmányozza a törvényjavaslatokat. A legtöbben az elnökjelölt és a szenátorok esetében vannak „képben”, a többi kérdésre csak találomra, részlegesen, vagy egyáltalán nem válaszolnak. A szavazólapokat a kitöltésük után felügyelet mellett szavazógépben kell beszkennelni. Ha a gép elfogadja a szavazólapokat, a felügyelő ezt jelzi és átad egy „szavaztam” matricát, amit tetszés szerint a kabátra, vagy máshová ki lehet tűzni. Floridát az előrejelzések szerint Trump nyeri. Vannak erős demokrata államok, mint például New York és Kalifornia, és persze léteznek hagyományosan a republikánusok felé hajló államok, így például Texas és Dél-Karolina. – Nemcsak béke és háború kérdésében, hanem a korlátlan abortusz és az illegális migráció ellen, a gender, woke és egyéb dolgok ellen is szavaztak azok, akik a volt elnökre tették le voksukat. Végső eredmény pár napig nem várható, lényegében a levélszavazatok miatt, amelyek megszámolása napokat vehet igénybe, hangsúlyozta Topolánszky Ádám, aki kora reggel közölte, az elsődleges eredmények alapján Floridát és Texast fölényesen megnyerte Trump. Elmondása szerint nagyon örül Trump győzelmének.