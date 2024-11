A közösségi médiából kiderül, hogy az eltűnt 51 éves férfi rendszeresen kerékpározott, s egy-egy ilyen alkalomkor akár 100 kilométert is megtett. Éppen ezért ismerősei szinte az egész megyében keresik. Egy nő szerint a Bakonyban is szívesen kerékpározott, Bakonynánáig, Dudarig is eltekert. Többen tudni vélik, hogy jellegzetes sárga MTB-kerékpárjával indult útnak.

Lovasok is keresik az eltűnt Barcza Lőrincet

Forrás: Police.hu

Mások a Balaton-parton kutatják, ahol ma nem a leideálisabbak az időjárási viszonyok: a sűrű köd miatt a 71 út mentén közlekedőknek fokozott óvatosság ajánlott.

Egy másik közösségi médiás felhívás a lovas sportolókhoz szól. „Barcza Lőrinc keresését megkezdtük a lovakkal. Kérlek benneteket, ha esetleg kimentek a lovaitokkal terepre, akkor legyetek szívesek besegíteni azzal, hogy fokozott figyelemmel járjátok az erdőket, hátha egy bokorban, árokban, kerékpárutak közelében, vagy bárhol meglátjátok az eltűnt személyt.” – írták dél köri posztjukban.