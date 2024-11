A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Téglagyári úti telephelyének jelzőtáblaraktárából került elő idén májusban az emléktábla, amelyet Áldozó Tamás akkori polgármester adott át Egyházi Andrea tankerületi igazgatónak, aki már akkor hangsúlyozta, méltó helyet keresnek a táblának. Ternyei Sarudy Ottó életútja és munkássága predesztinálja is erre – hangzott el az emléktábla-avató ünnepségen.

Erki Alexandra, Grőber Attila, Egyházi Andrea és Kovács Zoltán az emléktábla-avató ünnepségen

Fotó: Haraszti Gábor

Emléktábla-avató ünnepség a kultúra és az oktatás szolgálatában

A tankerületi központ épületének előkertjében Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a köszöntőjében felidézte a tankerületek megalakítását, majd az iskolákat érintő fejlesztési programot említette. Mint fogalmazott, folytatni kell a munkát, hiszen jó néhány intézmény vár még felújításra, ahogy tanterembővítés és tornaterem-felújítás is szerepel a hosszú távú tervek között.

Egyházi Andrea úgy fogalmazott, Ternyei Sarudy Ottó életútja és munkássága példa lehet mindenki számára

Fotó: Haraszti Gábor

Egyházi Andrea tankerületi igazgató beszédében kiemelte, az egykori igazgató az állami tanítóképző vezetőjeként nagybecsű szolgálatot tett a hazai kultúrának.

– Ternyei Sarudy Ottó példaként szolgálhat a munkatársaknak, az iskolafenntartók generációinak, így nekem is – emelte ki Egyházi Andrea. – 1921-ben lett igazgatója Pápán az Állami Tanítóképző Intézetnek, egy év múlva már tankerületi főigazgatóként dolgozott és nyolc éven át töltötte be az állami tanítóképző intézetek országos felügyelői állását. Több évtizedes tanári és igazgatói szolgálat után vette át az Állami Tanítóképző vezetését, majd a tankerületi főigazgatói posztot. Ebben a fontos beosztásban nagybecsű szolgálatot tett a hazai kultúrának. Mint tankönyvíró is egyike a legjelesebbeknek, magyar nyelvtan, stilisztika-, poétika-, irodalomtörténet- és énektankönyveit a legtöbb állami képzőben bevezették. Mint hivatalos elöljáró mindig nagy gonddal képviselte kollégái érdekeit. 1931-ben kormányzói elismerésben is részesült a magyar tanítóképzés terén szerzett érdemeiért. 1931-ben hunyt el, két évvel később készült el az emléktáblája, amely az Alsóvárosi temetőben kapott helyet.

Az emléktáblát Kovács Zoltán és Egyházi Andrea leplezte le

Fotó: Haraszti Gábor



Az ünnepi műsorban közreműködtek a Bartók Béla AMI növendékei, Buda Amina, Reichardt Ábel, Péntek Lívia, valamint Lakatos Milán, a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI diákja. A rendezvényen megemlékeztek az állami fenntartói rendszer 2012-ben történt megalakulásáról is.