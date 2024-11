Az állatsimogató, a juhok, a kis bárány tavaly is sokaknak örömet okozott a Zirci Ciszterci Apátság díszudvarán és ezúttal is ezen a helyen lehet meghitt az adventi gyertyagyújtás a Bakony fővárosában, ahol esténként már karácsonyi díszkivilágítás teszi szebbé a település központját. Adventi koszorú készül közös összejövetelen majd és kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket. A betlehem avatását már az első adventi hétvégén megtartják és különlegességekre is ráakadtunk a kulturális ajánlatban. Például homokrajz átalakulásai követik majd élőben a népzene dallamait, mi azokat is figyelemmel követhetjük a dalokat hallgatva. Énekel a zirci advent keretében Navratil Andrea népdalénekes, mesél nekünk Berecz András, és előadást tart a megbocsátásról Fábry Kornél püspök.

Fábry Kornél, Berecz András és Navratil Andrea is a vendégek között lesz adventkor

Ünnepre hangoló színielőadás – november 30., szombat

14.30 – családi kézműveskedés, adventi koszorú készítése

16.15 – betlehem avatása

16.30 – főrévi pásztorjáték

17.30 – adventi gyertyagyújtás

Navratil Andrea énekel – december 7., szombat

15-17.30 – vidám kézműves-foglalkozás, állatsimogató

15-18 óra – ajándékcsomag osztása gyerekeknek előzetes regisztráció alapján

16-17.30 – Kerek egy ég alatt… – ének, meseszó, homokrajz (Navratil Andrea népdalénekes, Sz. Nagy Mária homokrajzos és Demeter László népzenész előadása)

17.30 – adventi gyertyagyújtás

Bakonybéliek koncertje a zirci bazilikában – december 8., vasárnap

A bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus adventi koncertje 11 órakor kezdődik a bazilikában.

Berecz András mond mesét – december 14., szombat

14-16 óra – családi kézműveskedés

16 óra – hittanos gyerekek karácsonyi előadása

16.30 – Berecz András énekes, mesemondó műsora

17.30 – adventi gyertyagyújtás

Fábry Kornél a megbocsátásról – december 21., szombat

15 óra – adventi családi délután, halászlé, beszélgetés, kézműveskedés, fenyődíszítés

16 óra – Megbocsátás – Fábry Kornél püspök előadása

17.30 – adventi gyertyagyújtás

A mindig várt kóruskoncert – december 22., vasárnap

A Zirci Városi Vegyeskórus karácsonyi koncertje a zirci apátság templomában, a bazilikában 16 órakor kezdődik.