Ovádi Péter, a térség kormánypárti parlamenti képviselője ismertette az előzményeket a tájékoztatón. Emlékeztetett: az önkormányzati választások után Veszprémben régi-új képviselő-testület alakulhatott meg, Porga Gyula polgármester vezetésével a Fidesz-KDNP újra többséget tudott a városi közgyűlésben szerezni. Akkor a 12 választókerületből tízet sikerült megnyerniük. Azonban néhány hete Hegedűs Barbara veszprémi önkormányzati képviselőt felkérte Kocsis Máté frakcióvezető országgyűlési képviselői feladatok ellátására, ami az egész térségnek elismerés, ráadásul olyan női politikussal gyarapodott az országos Fidesz-KDNP, amire nagy szükség volt - jegyezte meg Ovádi Péter.

Fidesz-KDNP: Kavalecz Gábor (középen) ízig-vérig dózsavárosi. Mellette Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula polgármester

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Porga Gyula polgármester azzal folytatta, Hegedűs Barbara olyan munkát végzett, amelynek a folytatására joggal tartanak igényt a dózsavárosiak. Ezért amikor a lehetséges jelöltek kiválasztásáról elkezdtek gondolkodni, akkor nagyon fontos szempont volt, hogy a dózsavárosiak megfelelő képviseletet kapjanak a képviselő-testületben. Olyan embert kerestek, aki ízig-vérig dózsavárosi, és Kavalecz Gábor ilyen. Közösségi ember, a dózsavárosiak ismerik, a képviselőjelölt pedig ismeri a dózsavárosi kihívásokat.

A Fidesz-KDNP mellett eddig az Együtt Veszprémért és a Momentum jelezte indulási szándékát az időközi választáson

Kavalecz Gábor, a Fidesz-KDNP jelöltje elmondta, több mint 30 évet élt a Dózsavárosban, ezer szállal kötődik a városrészhez. Nagyon szeretné az elődje által elkezdett munkát folytatni. Magáról elárulta, 17 évig volt a tanári pályán, jelenleg is tanárnak vallja magát. A Veszprémi Szakképzés Centrumban dolgozik mint főigazgató, de különböző szervezetekben, egyesületekben is aktív szerepet vállalt. Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy az útfelújítások kiemelt helyen szerepelnek a programjában, ugyanakkor fontos lesz a következő időszakban az is, hogy a civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápoljanak.

A Fidesz-KDNP mellett az időközi választáson eddig az Együtt Veszprémért és a Momentum jelezte indulási szándékát.