– A Gardália fesztiválon a hagyománynak megtartóereje van, így annak is, hogy a garda halra emlékezünk, melyből egykor rengeteget fogtak ki a halászok a Balatonból, mondta Korzenszky Richárd emeritus perjel a Tihanyi Bencés Apátságban.

Gardália fesztivált rendeztek Tihanyban, ahol Korzenszky Richárd emeritus perjel a bencés templomban megáldotta a halat és az újbort

Fotó: Fülöp Ildikó

A Gardália fesztiválon áldást kapott a hal és az újbor

A Gardália fesztiválon a bencés templomba vonultak be a magyarországi borrendek képviselői, élükön Kontrát Károly országgyűlési képviselővel és Kötél Balázs helyi polgármesterrel, akik egy fateknőben nádágyra helyezve vitték a félsziget jellegzetes halát, a gardát. A halat és az újbort megáldotta Korzenszky Richárd, majd emlékezett az egykori tihanyi halászokra, akik a garda kifogásából éltek, és a helyiek egyik fő tápláléka is ez a hal volt. Az emeritus perjel tisztelgett a borászok, szőlészek, a Balaton, a tó értékei, különleges élővilága előtt is, akiknek és amelynek köszönhetjük finom ételeinket, italainkat. Szólt arról is, hogy az élet nagy ajándék, ugyanakkor törékeny, vigyázzunk rá és egymásra!

A hétvégi, Gardália fesztivál nevet viselő rendezvényt a korábbi Visszhang-domb helyett új helyszínen, a Kossuth utcában rendezték, a már megszokott, rendkívül gazdag programsorozattal; volt egyebek mellett halsütés és főzőverseny is. Az esemény kiemelkedő mozzanata volt, amikor kihajóztak a garda egykori vermelőhelyéhez a Balatonon.

A régi halászok felidézték, a garda álló- és lassú folyású vizekben, így a nagyobb folyókban és a Balatonban él. Utóbbiból régebben akár 50–300 tonnát is kifogtak évente. Balatoni halászatának a múltban komoly rituáléja alakult ki, a rajban járó halakat a halászok a Tihany magaslatain figyelő őrszemek útmutatásai alapján igyekeztek bekeríteni és kifogni, ezért nevezték el látott halnak. Ennek emlékére rendezik meg évente a Gardália fesztivált. Ma már nagyon kevés garda van a Balatonban, ami hozzáértők szerint annak is köszönhető, hogy elszaporodtak a tóban nem őshonos fajok, mint az amur és a busa.