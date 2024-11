Érdemes mostanában erdei vadgombát keresni a Bakonyban. Az elmúlt hetekben bakonyi gombatúra során került a kosarakba gombaszedés révén hatalmas őzlábgomba, gigavargánya, óriáspöfeteg is, nem kevés. Mostanában ezekből már kevesebbet lehet találni, viszont nagyon sokan szednek laskagombát, rizikét, galambgombákat, tinórukat, pereszkéket. Ezek szezonja mostanában kezdődött el. Ugyanakkor, ha a vadgomba a téma, akkor tudnunk kell, hogy sok a mérgező is, ezeknek is kedvezett az eddigi őszi időjárás, nem csak az ehető fajoknak. Most könnyű sok finom gombát szedni, ezért három remek tippet adunk a tartósításhoz Győri Krisztina gombaszakellenőr tanácsai alapján. A gombatartósítás nem bonyolult, a vargánya, az őzlábgomba és az óriáspöfeteg esetében is több módszer közül választhatunk. Hármat ajánlunk, a legősibbet, a legelterjedtebbet és egy különlegesen praktikusat. Mindegyik trükkjét elárulta a gombaszakellenőr.

Gombatartósítás – A szárításhoz napfény, aszaló vagy sütő szükséges, és jól jön a tálca, a szárítókeret

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

A vadgomba fogyasztásának szabályai

Vadon szedett gombát csak akkor szabad elfogyasztani, ha azt gombaszakellenőr átvizsgálta.

A vadgombát egy napon belül fel kell dolgozni és meg kell enni, ha a tartósítást választjuk, azt is egy napon belül el kell kezdeni.

Amíg nem használjuk fel a friss vadgombát, addig hideg helyen, jól szellőző körülmények között, egy rétegben kiterítve érdemes tárolni.

Az óriáspöfeteget két-három centiméteresre szeletelhetjük panírozás előtt és pizzalapnak használva is, mert nagy a víztartalma, mint a legtöbb gombának

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gombatartósítás – A szárítás a legősibb

A szárítás a legősibb gombatartósítási eljárás. A vargányát ehhez érdemes vékonyra szeletelni, tálcára, rácsra kitenni és úgy szárítani. A szabadban ehhez napsütéses idő szükséges. Mostanában ez aszalóban, sütőben oldható meg. Akkor kész, ha már törik, zörög. A szárított vargánya karakteres íze miatt fűszerként használható, az ínyencek csipszként fogyaszthatják.

Mostanában kezdődött el a Bakonyban az ízletes rizike és a fenyőtinóru szedésének szezonja

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gombatartósítás – A dinsztelés a legelterjedtebb

A legelterjedtebb gombatartósítási módszer a dinsztelés, amikor feldarabolva zsiradékon, hagymán pároljuk, puhítjuk, majd lefagyasztjuk a gombát. Az általános szabály szerint fél éven belül így is fel kell használni. S lehet hagyma nélkül is dinsztelni a gombát, ugyanis például az így eltett vargányát a pörköltbe úgyis csak az utolsó tíz percben kell belerakni.