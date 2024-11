Zircen múlt csütörtökön délután még napfényes volt az idő, majd megérkezett az első hó, 21 óra körül kezdődött a hószállingózás, aztán egyre jobban esett a hó, a szél kavarta a pelyheket. Hajnalban, négy óra után állt el a havazás. Az utakat nem tudták mindenhol egyszerre letakarítani a Bakonyban, nem mindenki ért be a munkahelyére vagy nem időben november 22-e reggelén. Ám mesebeli lett a táj a fák ágaira nehezedő hótól, amelyeken sok helyen még rajta voltak a levelek, így a hóval együtt fújta le azokat az ágakról a szél. Ki is dőltek fák, de most a havazás előnyeire, szépségeire koncentrálunk.

Havazás utáni különleges látványt nyújtott, ahogy a fehér táj felett pipált a Bakony, azaz felhő ült a lókúti völgyre

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Havazás utáni különleges látvány

Havazás utáni különleges látványt nyújtott e hét elején még, ahogy a fehér táj felett pipált a Bakony, azaz felhő ült a lókúti völgyre hosszan elhúzódva. Ez a jelenség, a pipálás főleg eső után jellemző, amikor pára képződik a meleg hatására, de most is hasonló folyamat játszódott le. Az eredménye pedig olyannak tűnt, mintha tényleg ráérősen rágyújtottak volna a hegyek egy hatalmas pipára.

Hárskút és Lókút között a hóátfúvások egy helyre pakoltak több réteg havat, így itt még elcsíptük az első hó nyomát, a csodás látványt

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ez Lókútnál azért is különleges, mert a falu három kilométeres főutcája egy hegyek közötti völgyben húzódik, ott bújnak meg a hosszú kertekben végződő porták. Egy nyugodt kis sváb falu a Bakony tetején.

Csak a fehér – mondhatják a hórajongók a szántókat látva, amelyek csupa fehérben káprázatosak

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A novemberi hóesés nem tartott soká és hamar elkezdődött az olvadás, de a mostani hét elején a Bakonyban, ott, ahol erősebb volt a hóátfúvás és egy helyre pakolt több réteg havat, még elcsíptük a múlt heti hó nyomát, a csodás látványt, szintén Lókút közelében.