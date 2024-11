– Nagyon megtisztelő, hogy parlamenti képviselőnek választottak. Ez egy egészen rendkívüli pillanat az ember életében – fogalmazott Hegedűs Barbara a Veol kérdésére. – Sokat köszönhetek az elmúlt tíz évnek, amit a veszprémi önkormányzat képviselőjeként és alpolgármesterként is eltöltöttem. Ez a tapasztalat és munka sokat segíthet, hogy az emberek érdekeit képviseljem a parlamentben is – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Hegedűs Barbara képviselőtársaival az országgyűlésben

Forrás: Hegedűs Barbara Facebook-oldala

Hegedűs Barbarához mindig is közel álltak a nemzetközi ügyek, a külügy, az európai történések. Régiók Bizottsága tagjaként is volt lehetősége arra, hogy Brüsszelben a magyar érdekeket képviselje. Ezt a munkát szeretné parlamenti képviselőként is folytatni, ugyanakkor Veszprémben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalokat segítse. Ezt a munkát is továbbvinné.

Hegedűs Barbara: fontos a politikai közösség támogatása is

Felvetésünkre, hogy az erős családi háttér nélkül nehezebb dolga lett volna, illetve lenne, elmondta:

– Ez így van! Politikusként mindenkinek fontos, hogy a családi háttér erős legyen. A férjem támogatásával tudjuk a családot is közösen „menedzselni” – fogalmazott, és hozzátette: ahhoz, hogy parlamenti képviselő legyen, annak a politikai közösségnek is kellett a támogatása, ahol dolgozik.