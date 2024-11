A Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolák diákjai az MH 47. Bázisrepülőtéren mérték össze honvédelmi ismereteiket, ügyességüket, állóképességüket. A honvédelmi járőrverseny népszerű a diákok körében, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy összesen 41 vegyes csapat állt rajthoz.

A honvédelmi járőrverseny feladatai között paintballfegyver-lövészet is szerepelt

Fotó: honvedelem.hu

Összesen kilenc feladat várt a résztvevőkre, ezek közül sokak nagy kedvence volt a „harci ösvény”, ahol egy sprint után paintball-lövedékkel küzdötték le a célokat. Sok pontot lehetett szerezni a vízi deszanttal is, ahol egy csónakban evezve kellett célpontokra lőni. A vegyivédelmi feladat mellett szintén különleges volt, amikor a pápai alakulat tűzoltóinak irányításával a fiatalok tömlőt szereltek össze, majd a tűzoltóautóra rögzítve „eloltották” a fiktív tüzet. Szintén komplex tudást igényelt az úgynevezett medevac kimenekítés is, ahol egy helikopterből indulva nemcsak a sérültet kellett ellátni és hordágyra fektetni, hanem a képzeletbeli ellenséget is le kellett küzdeni.

Komplex tudást igényelt a medevac elnevezésű kimenekítés

Fotó: honvedelem.hu

Nagy küzdelmet hozott a honvédelmi járőrverseny

A versenyt végül a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési Sportiskolai Technikum I. csapata nyerte. Második helyezett lett a budapesti SZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Harci sólymok nevű csapata, a dobogó harmadik fokára pedig az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium I. csapata állhatott fel – írta a Magyar Honvédség honlapja.