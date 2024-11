Czenki Vivien szerint a kutyák csippel is el voltak látva, ami nem azt jelenti, hogy felelős állattartókról van szó, hiszen például az oltásaik is rég lejártak már.

A Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központban van már négy border collie, akik a csöngei horrortanya foglyai voltak, a napokban újabb négy kutya érkezik majd ide a hétfőn feltárt szaporítótelepről, tudtuk meg Czenki Vivientől.

A csöngei horrortanyáról egyébként lovak is kerültek Veszprém vármegyébe. A lómenhely Porva-Szépalmapusztán egy csodás hely, több lipicainak is otthona, és mostantól a pokolból a paradicsomba kerülő mentett lovaknak is.