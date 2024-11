– A szép bakonyi környezetet látva az idefelé vezető úton az jutott eszembe, az itt élők vajon észreveszik-e ezt a csodát. A csodát, amit önöknek köszönhetünk. A települést, közösségét is építették. Ezen a rendezvényükön is a közösség erejének jeleit látom, ezért is fontosak az ilyen események, amikor közvetlenül megkérdezhetik egymástól az ismerősök: Hogy vagy? Ilyen módon érdemes tovább erősíteni az összefogást, ami Dudarra régóta jellemző. Hiszen amikor többen bányába jártak, a közösségben dolgozók számíthattak egymásra, ez kellett ahhoz, hogy a mélybe indulók fel is tudjanak onnan jönni – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő a dudari általános iskola tornatermében összegyűlteknek. Az idősek világnapja apropóján megtartott ünnepség során több köszöntés elhangzott.

Fotó: képviselői iroda

Idősek világnapja – külön köszöntötték a háziorvost

– Szükségünk van önökre. Az élettapasztalatukra, a higgadtságukra, a bölcsességükre, a türelmükre, az elfogadásukra. A múltjukra is, hogy megérthessük a jelent – hangsúlyozta Baumann Csaba polgármester a dudari általános iskola tornatermében megtartott ünnepségen, és virágot adott át Nagy Ilonának. A háziorvos ugyanis negyvenkét éven át szervezte Dudaron az idősek világnapjához kapcsolódó összejöveteleket, ezért fejezte ki neki háláját a faluvezető.

Ezt a feladatot átveszi tőle az önkormányzat. Szeretne ugyanis több időt fordítani a családjára, és a megjelenteknek azt javasolta, hogy ha tehetik, töltsenek minél több időt fiatalabb rokonaikkal, legfőképp az unokákkal. A nagyszülői szeretet ugyanis meggyőződése szerint különleges ajándék, a maga nemében felülmúlhatatlan.