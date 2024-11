„Számomra az igazi férfi az, aki tisztában van saját gyengeségeivel és erejével, és képes folyamatosan fejlődni. Ő nemcsak külsőleg erős, hanem belsőleg is, hiszen a valódi erő nem agresszióban, hanem bölcsességben és empátiában rejlik. Az igazi férfi képes meghallgatni, megérteni másokat, és mindig tiszteli a körülötte lévőket. Olyan ember, aki elismeri saját hibáit, és hajlandó tanulni a tapasztalataiból, miközben nem fél kifejezni az érzéseit, és erősségét nem a mások feletti uralkodásban, hanem a szeretetben és tiszteletben mutatja meg. Az igazi férfi mellett biztonságban érzem magam, hiszen képes megosztani a felelősséget, és mindig odafigyel a másik szükségleteire. Fontos számára a család, a barátok és a közösség, és hajlandó mindent megtenni, hogy támogassa a körülötte lévőket. Nehéz helyzetekben is megőrzi a higgadtságát, és tisztán látja a lehetőségeket. Ő gondoskodik, de nem irányít, hiszen az igazi erő nem a kontrollban rejlik, hanem a szeretetteljes, tiszta kapcsolatokban és a közös célok elérésében. Ő nem csupán a pillanatnyi vágyakra épít, hanem a hosszú távú céljaira, az emberi kapcsolatok ápolására és a családra is.”

Milyen is az igazi férfi?

Fotó: pexels.com/illusztráció

„Számomra az Igazi Férfi... az Alkonyat Edwardja és egyben a két Mr. Darcy a Bridget Jones-sorozatból és a Büszkeség és balítéletből való. Múzsa. Éltet. Úgy maradhat ugyanaz, aki fiatalon volt, hogy folyamatosan változik. Mindig kész egy ölelésre. Annyira igazi, hogy szeretve tud kiigazítani. A társából a legjobb oldalát hozza ki. A szerelme érzéseire érzékeny húrként rezonál. Közös ritmusra járt végtelen tánc vele az élet. Mellette sosem kell férjkölcsönzőhöz fordulni szerelőért, mert ha kell, kiképzi magát ezermesternek. Ha hazaérve kopogtat és megkérdezem: "Ki az?" Azt feleli: "Te vagyok." Ja, és most is ott hortyog a szomszéd szobában, amikor nekem még a billentyűt kopogtatva kell dolgoznom. Igen. Attól is igazi a férfi, hogy itt van, valóban része az életünknek. Ha képes szeretni, mert sajnos sokan se magukat, se másokat nem tudnak szeretni, szóval, ha képes erre, akkor egy ideál. Még akkor is, ha gyakran szutykos, koszt csinál a konyhában, izzad, böfög, pukizik. Ha nemcsak szeretne, hanem tud is szeretni, akkor, ha herceg, ha nem, ha van lova, ha nincs, ő A Váll, amihez odabújhatunk, amire támaszkodhatunk, amin kisírhatjuk magunkat. És végül is minden nő erre vágyik – állítják sokan. S akkor a legigazibb a férfi, ha amit gondol, mond és tesz, az összhangban van. Ha ezt a ritka hármas együttállást megtaláljuk egy férfinál, akkor valóban az igazira leltünk rá, még akkor is, ha nem azt gondolja, amit mi, nem azt mondja, amire leginkább vágyunk és nem azt teszi, amit kérünk tőle.”