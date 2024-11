Az illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért projekt zárórendezvényén Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő leszögezte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz programjából készült beruházás is bizonyítja, hogy az európai uniós források igenis érkeznek sorra az országba.

Illegális hulladéklerakót számoltak fel Sümegen. A projektzárón Navracsics Tibor méltatta a beruházást

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az illegális hulladéklerakó helyén parkot alakítottak ki

– A program célja a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek támogatást nyújtani olyan beruházások végrehajtásához, amely az ottani életet teszi színvonalasabbá. A beruházássor 300 millió forint értékű támogatást kapott – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy az uniós támogatások olyan mértékben jönnek, hogy mi, akik meglehetősen jók vagyunk az uniós források felhasználásában, most is az élbolyban vagyunk, annak ellenére, hogy három operatív programnál 55 százalék még felfüggesztés alatt van. A környezetvédelmi, az infrastruktúra-, terület- és településfejlesztési operatív program esetén van így. – Mindezek ellenére olyan jól tudjuk használni azokat a pénzeket, amelyekhez hozzáférünk, hogy most is az élen vagyunk. A pénzügyi időszakban fél távnál tartunk, abban bízunk, hogy tudjuk tartani a tempót, és továbbra is a legjobb európai uniós tagállamok között leszünk a források felhasználása terén – mondta Navracsics Tibor.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása mindenhol fontos

Végh László polgármester elmondta, hogy a rekultiváció mellett több dolog kapcsolódik a projekthez, de a legfontosabb az ilyen helyzet megoldása, az illegális hulladéklerakók felszámolása mindenhol, nem csak Sümegen. Ez a projekt nagyon fontos volt, így megszabadultunk egy kötelezettségtől, amelynek költségét az önkormányzat saját erőből ki tudja, hány évtized alatt tudta volna kigazdálkodni.

