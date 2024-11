Babai János, a Jobb Élet Közhasznú Egyesület elnöke nyitóbeszédében rámutatott: fontosnak tartja a szülők jelenlétét, mert stabil szülői háttér nélkül a gyermekek elkallódnak. Márpedig Berhidán kulcsszerepe van a hátrányos helyzetű roma gyermekek felzárkóztatásának, de a tanoda pedagógusainak erőfeszítése csak úgy lehet eredményes, ha a család is partner ebben.

A helyi tanodások magyar és cigány dalokat énekeltek

Fotó: tanoda

A 11 éve alapított berhidai tanoda az Ady-iskolában kezdte a működését, majd később beköltözhetett az intézmény melletti szolgálati lakásba, ahol családias légkörben foglalkoznak a gyermekekkel. A kezdeti nehézségek után ösztönzőleg hatott mind a pedagógusokra, mind a tanoda diákjaira, amikor arról értesültek, hogy a rendszeresen ide járó gyermekek később szakmát szereztek, függetlenné váltak, leküzdve azokat a hátrányokat és akadályokat, amelyekkel érkeztek. Mindez a támogatóiknak és a pedagógusok kitartó szakmai munkájának köszönhető – mutatott rá Babai János.

Pergő Margit, Berhida polgármestere köszöntőjében kiemelte: az önkormányzat saját lehetőségeihez mérten támogatja a tanoda működését, biztosítva számukra az épületet, amelyen nemrég belső felújításokat végeztek, kellemesebb környezetet teremtve azoknak a gyermekeknek, akik a tanítás után itt töltik a délutánokat. Hozzátette: a társadalom számára is fontos, hogy a hátrányos családi háttérből érkező gyerekek megértsék, hogy csak szorgalmas tanulással, kitartó munkával lehetnek független, sikeres felnőttek, és ha szakmát szereznek, ők maguk is adófizetővé, a társadalom értékes tagjaivá válnak.

Azt, hogy mégis miben rejlik az országban működő, közel 150 tanoda eredményessége, megtudhattuk a Budaörsi Tanoda bemutatásából. Tanítás után egy családi házba várják a gyerekeket, ahol ugyancsak pedagógusok foglalkoznak velük, de itt – ahogy otthon is lenne – családias légkörben történik a leckeírás, a tanulás. Fontos, hogy személyre szólóan foglalkoznak a diákokkal, és abban a tárgyban korrepetálják őket, amelyikben gyengébb a teljesítményük. Ugyanakkor nagy figyelmet fordítanak a kötetlen, játék közbeni tanulásra, az egészséges életmódra való nevelésre, a közösségbe való beilleszkedésre. Számos művészeti szakkör működik, amelyekbe tehetségüknek megfelelően kapcsolódnak be a diákok. Van kórusuk, tánccsoportjuk, tánciskolájuk, és tehetségprogram is működik, hiszen meggyőződésük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell ismerni, miben. Saját könyvtáruk van, vetélkedőkkel buzdítják olvasásra a diákokat. Hetente egyszer mesekávézót tartanak, amelyen egy-egy kakaó, tea és süti mellett mesét hallgathatnak a gyerekek, és még tankertet is művelnek közösen.