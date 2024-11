Takács Balázs arról is tájékoztatta az érdeklődőket, milyen beavatkozásokkal sikerült elérni a jelentős energiahatékonyságot. Elvégezték a külső homlokzat szigetelését, valamint a lapos tető külső oldali szigetelését, kicserélték a homlokzati nyílászárókat. Emellett a legmodernebb technológia beépítésével korszerűsítették a teljes fűtési rendszert, amit hőszivattyús rendszer is táplál, biztosítva az épületben mind a fűtést, mind pedig a hűtést. Ezzel együtt új, 85 kilowattos gázkazánt építettek be, és mivel az épület hőigénye 80 kilowatt, így szükség esetén a kazán is képes az épületet felfűteni, amire akár a hőszivattyúval is rá lehet segíteni. Enyhébb időben azonban elegendő a hőszivattyús rendszer használata.

Az épület villamos energia igényét napelemes rendszer látja el – tájékoztatott a szakember, leszögezve, hogy a tervdokumentáció felelősségteljes költségvetéssel készült el, ami azt eredményezte, hogy elegendő volt a ráfordítás összege. Az energetikai korszerűsítés tehát jó minőségben elkészült, és roppant hasznos fejlesztés ez a város és a lakosság számára – zárta szavait a projektmenedzser.

Az elhangzottak valóságtartalmát a projektzáró rendezvény résztvevői a saját bőrükön is megtapasztalhatták, hiszen sem az aulában, sem később a színházteremben bemutatott, Kocsma – Inferno című zenei produkció alatt nem volt szükség kabátra ahhoz, hogy ne dideregve kelljen élvezni a műsort.