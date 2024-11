A jubileum alkalmából Oláh Kálmán polgármester, Sánta Lajos jelenlegi és Horváth Lajos 2021-ben nyugdíjba vonult igazgató, valamint Siposné Bányai Ildikó igazgatóhelyettes mondta el ünnepi gondolatait.

A jubileum és az emlékezés alkalmából szép műsort adtak a diákok Zánkán

Fotó: iskola

Az ünnepségre meghívták mások mellett a beiskolázási körzet települései, így Balatonhenye, Monoszló, Balatonakali, Balatonszepezd, Köveskál polgármestereit, volt tanárokat, diákokat is. Az esemény szép mozzanatát adta, amikor a polgármester és Simonné Mohos Éva képviselő ajándékot adott át a tantestületnek.

A jubileumi ünnepségen az igazgató is beszélt

– Az épület csak beton és tégla, élet is kell a falak közé. Életet, reményt, jövőt a diákok jelentenek, mert iskolává így válik az épület. Az oktató-nevelő munka színvonalának is köszönhetően három évtized óta igazi élet van az épület falai között, fogalmazott az igazgató. Sánta Lajos külön megemlékezett 1956 eseményeiről és hőseiről is. A jubileum és az emlékezés alkalmából szép műsort adtak az iskola diákjai. A könyvtárban videó- és fotókiállítást nyitottak az elmúlt 30 év emlékezetes eseményeiről.