Karácsony előtt 1 órája

Bakonyi fények – Óriási hópelyhek kerülnek az apátság tornyaira (képek)

Nemcsak a helyiek, az átutazók is gyönyörködhetnek a Bakony fővárosában az ünnepi díszkivilágításban, ugyanis a 82-es főút mellett kerültek a fákra lámpasorok. Karácsony előtt szokás szerint ünnepi fénydíszbe öltözik Zirc főtere és meglepetéssel is kedveskedik e téren az önkormányzat, ezúttal is.

Rimányi Zita Rimányi Zita

A zirci önkormányzat a régi, jól bevált díszek mellett minden évben igyekszik egy kis újdonsággal kedveskedni a városlakóknak és az átutazóknak advent idején, és a meglepetés ezúttal sem marad el. Azért öröm, jó hír ez az átutazóknak is, mert a város főtere a 82-es főút mellett van. A Bakony fővárosának központjában a fények játékában gyönyörködhetünk már karácsony előtt. Egyelőre persze képeinken csak a tavalyi fénydíszeket tudjuk megmutatni, az idei megcsodálására még egy kicsit várni kell. Karácsony a Bakony fővárosában – Akárcsak tavaly, idén is fénydíszbe öltözik Zirc főterén a csodás fenyő

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az már biztos, hogy a díszkivilágítás részeként a Rákóczi téren, a zirci apátság előtt például a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó figurákkal, jelképekkel találkozhatunk majd, ezek is egy kicsit meghittebbé varázsolják a várakozás időszakát. Már a helyükön vannak a központban a szokásos óriási, hópehely formájú fénydíszek is, amelyeket úgy is le lehet majd fényképezni esténként, mintha a ciszterci bazilika tornyait díszítenék. A zirci apátság kivilágított épületének látványát advent idején a város főterének fénydíszei egészítik ki

Fotó: Rimányi Zita/Napló Karácsony előtti fények A díszkivilágítást illetően a költséghatékonyságot és az energiatakarékosságot messzemenőkig szem előtt tartja a város, ennek megfelelően minden újonnan vásárolt dísz LED-es – derült ki a zirci önkormányzat tájékoztatásából. A Rákóczi téri liget melletti fasorra is lámpafűzérek kerültek tavaly

Fotó: Rimányi Zita/Napló A kivitelezési munkálatokat ezúttal is az önkormányzat gazdasági társasága, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. végzi el vállalkozó bevonásával. A város főterén álló csodás fenyőre már a napokban fel is szerelték a lámpasort, ami adventkor esténként a díszkivilágítás része lesz.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!