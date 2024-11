A rendezvény 12 órakor a nagyvázsonyi pálos kolostornál veszi kezdetét, ahol megkoszorúzzuk Kinizsi Pál eredeti sírhelyét. Ezt követően a Reményi Antal Rendezvény Rendezvényház (Kisiskola) felé veszik az irányt, ahol 13 órakor megkezdődnek az előadások.

Kinizsi Pál, a hadvezér halálának 530. évfordulóján, november 23-án emlékkonferenciát tartanak Nagyvázsonyban

Forrás: Facebook

Először Aigner Jenő történész, Kinizsi Pál kiváló monográfusa tart előadást, majd Neumann Tibor történész, az MTA doktora mutatja be az országbíróvá vált főúr életének utolsó éveit. Kinizsi élete után maradványainak sorsát is bemutatják, elsősorban a Kinizsi-sírkutatáson keresztül. Pátkai Ádám Sándor és Győrffy-Villám Zsombor régészek az ásatás céljait és eredményeit mutatják be, míg Kandikó Csanád helytörténet-kutató a Kinizsi-sír és a maradványok sorsáról, valamint a sírkutatás történetéről tart előadást. A rendezvény ingyenes.