Az elmúlt harminc év alatt Balatonalmádi polgárőrsége legfőbb feladatain kívül rengeteg helyszínen fordult már meg, mint például az óvodákban és az iskolákban, idén pedig hamarabb elkezdték a jubileumi év miatt a hagyományos eseményeiket megtartani.

A közelmúltban az Almádi Magocskák Óvodában szerveztek több mint 200 gyermeknek szórakoztató és informatív programot a rendőrséggel és a tűzoltósággal karöltve. Az esemény célja az volt, hogy a fiataloknak játékos módon bűnmegelőzési ismereteket nyújtsanak. Először is mind a tűzoltók, mind a rendőrök és a polgárőrök a saját szolgálati autójukkal érkeztek meg, amelyeket megmutattak a gyerekeknek, valamint különféle témákról is beszélgettek velük. A gyerekek olyan ismeretekre tehettek szert, mint például a KRESZ alapszabályai: KRESZ-táblák, gyalogátkelőhelyek, közlekedési lámpák bemutatása, és természetesen a gyerekek is kérdezhettek. A program célja volt az is, hogy az óvodások megtanulják a közbiztonság és a tömegközlekedés alapszabályait. Az eseményen részt vett Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere is. Az óvodákon kívül általános iskolákba is szoktak járni a polgárőrök, hogy a diákok számára komolyabb témákban is felvilágosítást nyújtsanak, mint például az alkoholfogyasztás és a dohányzás ártalmai.

Ezeken kívül a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület kiemelten fontosnak tartja az adományozást, a szegény családok megsegítését, minden évben tesznek ezen ügy érdekében is.