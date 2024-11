Közlekedés 1 órája

Tedd próbára a tudásod, KRESZ-teszt minden gyakorlott vezetőnek (is)!

Ismét teszteljük olvasóink tudását. Legújabb KRESZ-tesztünkben is az áthaladási sorrendet kell megtippelni, most azonban egy villamos érkezése a rutinos sofőröket is gondolkodóba ejtheti.

Hétről hétre újabb KRESZ-teszttel tesszük próbára olvasóink tudását. A mostani feladványban szereplő szituáció a miskolciaknak, budapestieknek vagy épp a szegedieknek alapvetés lehet, azonban alaposan kifoghat azokon, akik még nem vezettek olyan városban, ahol villamos is közlekedik. Jelen esetben egyszerre ér a kereszteződésbe a személyautó, a motoros és egy villamos, de hogyan haladhatnak tovább? Te tudod a megfejtést? KRESZ-teszt: felülírja-e a villamos érkezése a jobbkéz-szabályt?

Forrás: kresztanulasotthon.hu A KRESZ-teszt megoldása A feladat megoldása a jobbkéz-szabályban rejlik, azonban nem ennyire egyszerű a dolog. Nem árt persze azt sem felidézni, mi az a jobbkéz-szabály és hogy milyen kanyarodási szabályok vannak. A KRESZ is világosan fogalmaz: ha egyenrangú útkereszteződés van, akkor a jobbról érkező járműnek elsőbbsége van. A fenti szituáció bizonyára alapvetés azoknak, akik azon magyar városok valamelyikében vezetnek, ahol a mai napig közlekedik villamos. Azonban akik csak átutazóban járnak Miskolcon, Szegeden, Budapesten, vagy Debrecenben, indulás előtt nem árt felfrissíteni az ezzel kapcsolatos KRESZ-szabályok ismeretét. A villamos jelenléte ugyanis sok mindent felülír. Sok esetben a villamosnak kell elsőbbséget adnia más közlekedőknek. Vonatkoznak rájuk a jelzőlámpák szabályai, valamint az elsőbbségadás kötelező vagy a stoptábla is. Vannak azonban úgynevezett, villamosokra vonatkozó kivételszabályok. Ezek közül pedig az egyik legfontosabb, hogy az egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak van elsőbbsége, felülírva ezzel a jobbkéz-szabályt. Ennek tükrében a helyes megoldást ITT olvashatod! Több KRESZ-tesztet is találhattok portálunkon, ha még próbára szeretnétek tenni tudásotokat:

