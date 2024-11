Igen, igen, az az a vastag virslinek kinéző se nem kolbász, se nem felvágottféle a húspult végében! A neve is milyen már: krinolin. Az nem egy olyan izé, amit nagyon régen a nők a szoknyájuk alatt hordtak? Na és az ott, mellette? Szafaládé? Az meg mi? Krinolin és szafaládé? Mutatjuk!

Krinolin és szafaládé: sokféleképpen elkészíthető

Fotó: Mindmegette.hu

Krinolin és szafaládé: húspép mindkettő

Ahhoz, hogy megértsük, mi is ez a bizonyos krinolin és szafaládé, tisztáznunk kell az eredetüket: ez pedig az annyira megvetett és rettegett húspép, amit a reformkonyha száműzne az étrendből. Szakemberek viszont arra irányítják rá a figyelmünket, hogy a húspép nem feltétlenül megvetendő dolog, csak megfelelő forrásból vásároljuk. "Fontos tudni ugyanis, hogy a virslit és a párizsit alapvetően nem azért kell száműzni a családok asztaláról, mert húspépből készültek. Nem a húspép jelenti ugyanis a nagy egészségügyi, illetve élelmiszer-biztonsági kockázatot, hanem a nagyipari feldolgozás. Ezek az élelmiszerek tudniillik általában nem higiénikus környezetben készülnek, és rengeteg adalékanyagot, tömegnövelőt, tartósítószert, illetve 'ismeretlen' összetevőt is tartalmazhatnak, melyekről – talán nem is teljesen alaptalanul – többen úgy tartják, hogy akár többféle betegséget is okozhatnak. Feltételezésekből tehát nincs hiány a közgondolkodásban" - írja a kolbaszaruhaz.hu.

A lényeg tehát az alapanyag. Lássuk hát a kérdéses húsárukat!

A szafaládé

A 2017 augusztusában kiadott Magyar Élelmiszerkönyv előírja, milyen szempontoknak kell megfelelnie egy hústerméknek ahhoz, hogy szafaládévá lehessen nyilvánítani. A szafaládé 28-36 mm átmérőjű, természetes vagy műbélbe töltött húspép alapú termék lehet. Hőkezelhetik főzéssel, lehet füstölt vagy füstöletlen, esetleg füst ízesítésű. A szafaládé színhústartalma legalább 55 százalék kell, hogy legyen, valamint további legalább 10 százalék hústartalomnak kell származnia a csontokról mechanikusan lefejtett húsból. Leggyakrabban fekete borssal, gyömbérrel, paprikával és fokhagymával fűszerezett, bélbe töltött, általában párban árusított. A minőségi szafaládét a virslihez hasonlóan főleg marhahúsból készítik, de fűszerezésük és vastagságuk különböző.