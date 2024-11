A legnagyobb lelki támasza a kutyája? Akkor jó tudnia, mit tehet, ha ő lesz depressziós. Gondoljon csak bele, így van ez az emberek között is: ha sokat hallgatjuk, vigasztaljuk bánatos barátunkat, akkor egy idő után mi is szomorúak leszünk, hiszen teherként éljük meg, hogy átérezzük búját, baját. Egy kutya ráadásul előbb megérzi, előbb reagál a gazdája hangulatára, mint a családtagok. S az ő életében a gazdi egy roppant fontos személy – hangsúlyozta Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológus.

Kutya, kutyák és a boldogság – Rengeteg szeretetcsomagot adhatnak nekünk és mi is nekik, a lehető legegyszerűbb módon. Néha elég csak a kedves pofijukra néznünk

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

Egyre inkább hasonlítanak ránk a kutyáink, mégis megdöbbentőnek tűnik, hogy számos embereknél gyakori, sokszor életmódunkból adódó megbetegedést diagnosztizálnak náluk is. Ennek egyik oka az, hogy roppant jól ránk hangolódnak ezek a velünk élő állatok, családtagnak számítanak, annak gondolják magukat.

A túltápláltságuk pedig egyszerűen abból adódhat, hogy ha mi többet eszünk, akkor jellemzően kedvencünknek is többet adunk, és ha kevesebbet mozgunk, akkor a kutyánknak is kevesebb lehet erre az alkalma. S a mozgás hiányából is adódhatnak lelki hátrányok, nálunk és állattársainknál is. A felelős állattartás része az is, hogy az ebek lelki életével foglalkozunk, s ha az állatvédelem a téma, akkor azzal kezdhetjük, hogy a saját kedvencünk érdekeit védjük.

Pszichológus szakértőnk több fontos tényezőre felhívta a figyelmet...

A súlyosabb betegségeknek mindig van lelki összetevője, nálunk, a kutyusainknál is.

A hosszú ideig betegségtől szenvedő embertársainknak sokszor erős támaszuk négylábú társuk.

Mások épp a civilizációs betegségek megelőzése, a kezdődő bajok visszafordítása miatt vesznek magukhoz egy kedves ebet, mert akkor nem tudnak kibúvót keresni arra, hogy ne sétáljanak rendszeresen. Bizony, ez jó motiváció lehet.

Ha már közösen kimozdulunk kedvencünkkel, akkor a vele együtt töltött idő mindkét félre jótékonyan, feltöltően hathat.

„Sok érdekes pillanattal gazdagodik a kutyát tartó gazdik élete. Előfordul, hogy még nem is tudom biztosan, hogy mikor indulunk el együtt sétálni, a kutyám már megérzi ezt egy apró, villanásszerű mozdulatomból, és rögtön hevesen jelzi lelkesedését. Mennyire tudnak örülni annak is az ebek, ha hazaérünk. Apróságok teszik őket boldoggá. Ez lehet az egyik fontos tanításuk. Ezt eltanulhatjuk tőlük, átvehetjük szemléletmódunkba. Hiszen már az jó érzéssel tölt el egy kutyát, ha látja szeretett gazdáját, ettől elégedett. Tehát könnyen sokat tehetünk érte, ha azt gondoljuk, ő beteg. Borzasztóan hálás tud lenni apró gesztusokért" – sorolta Kardos Klára, akinek van kutyája, imádja, egészen a szívéhez nőtt.