Toplistás kutyabarát helyek – Hét mancsosokat váró Veszprém vármegyei vendéglátóra szavazhatunk

Több Veszprém vármegyei vendéglátóhely is bekerült a versenybe, amelyen az ebeket szívesen látó szállókat, vendégházakat, éttermeket, cukrászdákat is díjazzák. Kutyabarát helyek, amelyekre most szavazni lehet, mert kategóriánként osztják ki az elismerő címet.

Az Év Kutyabarát Helye pályázat azokat a vállalkozásokat szeretné megszólítani, akik felfigyeltek arra, hogy hazánkban is már egyre több kutyatartó szeretné a kedvencével együtt igénybe venni a vendéglátóhelyek szolgáltatásait, és szívesen is fogadják őket. Emellett a felelős állattartás is figyelmet kap a kutyás közösséget megszólító kezdeményezés során. Kutyabarát helyek kerültek fel a verseny toplistájára, szállók, éttermek többek közt. A szavazás már elkezdődött. Kutyabarát helyek – Ha a természet közelében van a szálló, az étterem, akkor a közelében túrázók szívesen vinnék be oda magukkal kutyáikat

Forrás: Szépalma Hotel A pályázat nyertesei büszkén hirdethetik üzletükben, weboldalukon díjukat, melyet Magyarország legnagyobb kutyabarát közössége szavazott meg számukra. Kutyabarát helyek – Veszprém vármegyeiek a toplistások között Szépalma Hotel & Étterem ( Porva-Szépalmapuszta ; szálloda kategória)

; szálloda kategória) Fészek-Étel és Hotel (Zánka; panzió, vendégház kategória)

Kingsdale Farm Guest House (Jásd; panzió, vendégház kategória)

Tagyon Birtok (Tagyon; panzió, vendégház kategória)

Fricska Étteremlakás (Veszprém; étterem kategória)

Hatlépcsős Étterem (Balatonfüred; étterem kategória)

Gyógynövény Fagylalt Műhely (Zánka; cukrászda kategória) Év Kutyabarát Helye pályázat – A felelős állattartásra is felhívja a figyelmet a kutyás közösség szavazása

Forrás: Szépalma Hotel A szavazást a kutyabarát.hu a weboldalán, külön szavazófelületen biztosítja, ahol az oldal látogatói az adott pályázóra kattintva adhatják le szavazataikat. A szavazó egy IP címről egy nap csak egyszer adhatja le szavazatát. Szavazni november 10-én 20 óráig lehet.

