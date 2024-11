Mennyi a Veszprém vármegyei polgármesterek fizetése? – Utánajártunk

Törvény határozza meg az összeget a település lélekszáma alapján. A polgármesterek fizetése kiegészül költségtérítéssel is. Sorra tartják vagy tartották a Veszprém vármegyei önkormányzatok is alakuló üléseiket, ezeken többek között a polgármesterek fizetése is a napirendi pontok között szerepel. Több dolog függvénye a településvezetői bérezés: a havi alapfizetést illetménynek nevezik, és ennek összege attól függ, hogy a polgármester hány fős települést vezet.