Ládonyi Zsuzsanna, a tanszék vezetője, a konferencia moderátora elmondta, a segítők sokféle kihívással küzdenek a mindennapokban. – Ha a segítő jól van, akkor a kliens is jobban lesz, és a nyújtott szolgáltatás is magasabb szinten tud megvalósulni – hangzott el a felvezetőben. Sebestyén József rektor távollétében Cserép Csongor, az intézmény munkatársa olvasta fel a rektori köszöntőt, amelyben a főiskola szociális képzésének mai fontosságáról, szükségszerűségéről esett szó, valamint arról, hogy a főiskola stratégiaként határozta meg a társadalmi ellátórendszerben, a segítő szakmában és az oktatásban dolgozó szakemberek támogatását, fejlesztését. Mindezek érdekében mentálhigiénés szolgáltatásokat ajánlanak a különböző szociális intézményekben dolgozó segítők lelki megerősítésének szándékával. Halmay Gábor önkormányzati képviselő köszöntőjében kiemelte, köszönet illeti azt a magas színvonalú, minőségi oktató munkát, amit Veszprémben viszontlátunk a mindennapokban, és amit ez az intézmény országosan is képvisel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évben fennállásának 30 éves jubileumát ünnepli a szociális munka szak.

Halmay Gábor önkormányzati képviselő, egyházi és ifjúsági ügyekért felelős tanácsnok, korábban a szociális bizottság elnöke köszöntötte az önkormányzat képviseletében a konferencia résztvevőit

Fotó: Jákói Bernadett

A szakmai előadók prezentációkat tartottak a konferencián. Harmatta János pszichiáter, a Pszichiátrai Társaság tiszteletbeli elnöke, szociológus, neurológus nyitotta meg a rendezvényt előadásával, melyben kiemelte a segítők testi-lelki-szellemi jóllétének biztosítását. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna pszichológus a segítő szindrómáról, a kiégés fázisairól, az érzelmi rezilienciáról beszélt. Nagy Zsolt addiktológus kitért arra, hogy a spiritualitás milyen erőforrás lehet a segítők számára. A tartalmas előadásokat a rendezvény végén kerekasztal-beszélgetés zárta, majd a tanszékvezető a szociális képzésekről tájékoztatta a rendezvény szakmai közönségét. Az eseményen közel 150-en vettek részt személyesen, és idén először volt lehetőség online is csatlakozni. Ezen a csatornán további 56 érdeklődő tudott bekapcsolódni a szakmai nap előadásaiba.