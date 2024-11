Zömbikné Wyka Danuta lengyel tanárnőként 1982-ben érkezett Magyarországra, a házasság kötelékébe. Sok fiatal nő sorsát választotta ezzel; nyelvet tanult, dolgozott, nevelte a gyerekeket, és egyre többet gondolt arra, ha a felnövekvő nemzedék kizárólag magyarul fog beszélni, akkor elveszítik az ő lengyel családját.

Fontos a magyar-lengyel kapcsolat – Danuta (balról) és Hanna egyeztet

Fotó: Őrsi Ágnes

Ezért 1994-ben a megyeszékhelyen létrehozta a lengyel klubot. Valóságos fénykornak számított az az időszak. Remek klubfoglalkozásokat tartottak a Dimitrovban. Nemcsak az akkor csupa fiatalból álló lengyelség jött össze szívesen, Veszprém is azonnal befogadta őket.

Ahogy Danuta fogalmaz, többségében nőkről volt szó, akik már csak a család érdekében is, de be is akartak olvadni a veszprémiek közé. Emellett céljuk a lengyel nyelv megőrzése, a tradíciók ápolása volt, politika sem akkor, sem azóta nem került szóba. Nyolc évig működött a lengyel klub, majd budapesti segítséggel országosan kezdtek megalakulni a lengyel kisebbségi önkormányzatok. Ez már mást jelentett; szabályozott működést, lehetőségeket, például oktatással segítették a tisztségviselőket, továbbá országossá vált a lengyel iskola. Az intézmény teljes neve: Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda. Kiválóan működik, Veszprémben is van tagintézménye.

Új szintet értek el a lengyel–magyar kapcsolatok

Miközben hármasban teázunk, Kövesdi Hanna, a veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról beszél, hogy a lengyelség megtartásában Danutának óriási érdeme van, másnak nem lett volna ennyi energiája klubot szervezni, gyerekeket tanítani, nyáron táborozni vinni, kirándulásokra Lengyelországba. Közben új szintet értek el a lengyel–magyar kapcsolatok. A tavaszi barátságnap mellett új ünnep épült az együttműködésbe. Lengyelország 123 év után, 1918-ban nyerte vissza államiságát. Erre a veszprémi lengyelség eleinte szűk körben emlékezett, később együtt a fővárosi szervezettel, majd 2018-ban, a százéves évfordulón jól sikerült koncertet tartottak a Hangvillában. A színpad hátterében először jelent meg a győztes lengyel sas, a rendezvényre meg be sem fértek volna többen, lengyelek és magyarok. A polgármester ünnepi beszédében a leglengyelebb magyar városnak nevezte Veszprémet, a jókora taps ennek a megállapításnak is szólt.