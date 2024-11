Lidl bejelentés: A fa játék konyha idén is elérhető lesz – már november 14-től a boltokban!

Fotó: Lidl katalógus 2022

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Lidl október végén bejelentette, hogy idén ismét piacra dobja egyik legkeresettebb karácsonyi termékét, a fa játék konyhát. Akkor még nem lehettek biztosak a részletekben, például abban, hogy pontosan mikortól és mennyiért lesz kapható a magyarországi Lidl üzletekben. A kiskereskedelmi lánc csak annyit árult el, hogy november közepén érdemes figyelni a boltokat. Most már biztos, hogy november 14-én, csütörtökön kerül a polcokra a várt játék.

A fa játék konyhát a Lidl karácsonyi játékkatalógusa is feltünteti, és ez a termék szerepel a katalógus borítóján is. A fa játék konyha különleges, FSC-tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy fenntartható forrásból származó fából készült. A konyha három különböző magasságban állítható, és hanghatású elemeket is tartalmaz. A vásárlók három év garanciát is kapnak hozzá.

A Lidl számára évek óta ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi termék, és nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi hálózaton belül is kapható, bár itthon sokkal nagyobb az érdeklődés iránta. Az előző évek tapasztalata alapján szinte biztos, hogy a magyar vásárlók ismét nagy rohamra számíthatnak, mivel már a nyitás előtt hosszú sorok szoktak kialakulni a boltok előtt.

Mennyibe kerül a fa játék konyha 2024-ben a Lidlben?

A Lidl 2024-es fa játék konyhája 22 222 forint lesz, ami 10%-kal olcsóbb, mint tavalyi ára, amely 24 444 forint volt. Ezzel a termék ára ismét csökkent, hiszen 2022-ben még 29 999 forintért árulták. Az árcsökkenés egyértelműen azt mutatja, hogy a fa játék konyha még mindig egy erős piaci szereplő, és a Lidl számára meghatározó termék.

Miért ekkora őrület a fa játék konyha?

A Lidl fa játék konyhája a magyar vásárlók körében szinte már egy karácsonyi hagyománnyá vált. Az évek során egyre nagyobb érdeklődést váltott ki, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a termékek szinte azonnal elfogynak. Ezt a jelenséget többek között az interneten megosztott bejegyzések is alátámasztják, amelyekben a vásárlók többsége gyakran két konyhát is vásárol egyszerre. A kérdés, hogy miért éppen a Lidl fa játék konyhája vált ekkora kultusszá, miközben más üzletekben is találhatóak hasonló termékek – nem is feltétlenül drágábban.