Hogyan kapcsolódtál a történethez, és mit jelent számodra az előadás üzenete?

– Alapvetően nagyon szeretem a karácsonyi ünnepkört, van is egy egyszemélyes betlehemes előadásom Éneklő Betlehem címmel. Nagyon szeretem ezt a történetet is. Nem ismertem a mesét, de nagyon tetszik a gondolat, hogy a zene megtartóereje és összekovácsoló képessége mennyire nagy és ősi. Abszolút tudtam hozzá kapcsolódni, hiszek is ebben. Amikor sok ember énekel együtt, engem mindig meghat. Ez hitet ad, hogy a világunk lehet attól szép, hogy mi összekapaszkodunk és egymással, egymásért működünk. Mind szakmailag, mind magánemberként mélységesen egyetértek abban, hogy sokkal többet kellene egymással foglalkoznunk és sokkal nagyobb empátiával kellene léteznünk a világban. Szerintem akkor előrébb tartana az emberiség.



Az előadás különleges hangulatot teremt a karácsonyi készülődés idejére. Számodra mitől lesz egy előadás igazán ünnepi és meghitt?

– Igazán ünnepi és meghitt számomra az őszinteségtől és a nyugalomtól lesz. Az év ezen szakaszában inkább azt preferálom egy előadás kapcsán is, ha a nyugalmat, a békességet és az egymás felé fordulást hangsúlyozzák, nem pedig azt a mókuskereket pörgetik végig, amit egyébként is pörgetünk egész évben.

Markó-Valentyik Anna az egyik kulcsfigurája a Mennyei muzsika című adventi előadásnak

Fotó: Toroczkai Csaba

Ladányi Andrea rendezőként, látványtervezőként és koreográfusként is dolgozott ezen az előadáson. Hogyan élted meg a próbákat és az Andreával való közös munkát?

– Andreával mi már rengetegszer dolgoztunk együtt, de egy dolog vele kapcsolatban egészen biztos: rendkívül felkészült. Pontosan tudja, hogy mit akar, és iszonyatosan profi. Amik a keze alól kerülnek ki, nem mehetnek egy bizonyos szint alá, és igazából nem is tudnak menni. Mire a színészek bekerülnek a képletbe, már olyan szinten van a produkció, hogy garantált a minőség. Nagyon nagy örömmel dolgozom vele, és minden alkalommal tudok tőle újat tanulni. Nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen kaliberű alkotóművésszel dolgozhatok együtt és közben tanulhatok is tőle.



A Mennyei muzsika zenei világa különösen fontos szerepet játszik a darabban. Szerinted miért hat másként egy zenés darab a nézőkre, mint a próza?

– Nem tudom ennek pontosan a tudományos hátterét, de biztos vagyok benne, hogy a zene egy olyan ősi és ereinkben csörgedező dolog, ami a többségre nagyon nagy erővel hat. A hatásossága és az összekovácsoló ereje összehozza az embereket. Szerintem sokan zsigerileg szimpatizálnak a zenével. Egy mindenkiben lüktető ritmus, dallam és harmónia igényének tesz eleget egy jó zenés előadás.