Az olvasó azt írta, hogy "ha Veszprém felől hajtunk fel a Füredi csomópontban a 8-as főútra Székesfehérvár felé, akkor elsőbbséget kell adni a Csopak felől jövőknek, de képtelenség belátni az érkező autókat a B oszlop miatt, nagyon balesetveszélyes lett a csomópont. Mikor és miért változtatták meg? Tudják-e, hogy ez nagyon balesetveszélyes? Van-e esély, hogy visszaállítják az eredeti forgalmi rendet?" A kérdésekre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya reflektált.

Magyar Közút: folyamatosan figyelik a baleseti statisztikákat és természetesen a közlekedők, a többi hatóság tapasztalatait is

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A 8-as főút Veszprém déli elkerülő szakaszán a Füredi csomópontban a forgalmi rendet 2024 májusában változtatták meg hatósági kérésre az anyagi káros balesetek gyakorisága miatt, írták válaszukban.

Magyar Közút: 2024 augusztusában rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatot tartottak

Ennek kapcsán 2024 augusztusában a forgalmi rend rendkívüli felülvizsgálatát tartották meg az érintett szervezetek részvételével a gépjárművezetőktől érkezett jelzéseket is figyelembe véve. A jelenlévők egyetértésével a közlekedésbiztonság javítása érdekében sebességkorlátozás bevezetését, sárga lassító harántcsík felfestését, veszélyt jelző táblák kihelyezését végeztek el, valamint forgalomtechnikai tükör kihelyezését rendelték el.

Mint fogalmaztak, folyamatosan figyelik a baleseti statisztikákat és természetesen a közlekedők, a többi hatóság tapasztalatait is, ha ezen információk alapján szükségessé válik, akkor a jövőben újra felülvizsgálják a bevezetett forgalmi rendet. Addig is azt kérik, hogy a közlekedők minden esetben az érvényben lévő forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően, a KRESZ-szabályok betartása mellett használják ezt a csomópontot is az esetleges balesetek elkerülése érdekében.