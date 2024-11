Schwartz Béla polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy ezen a napon mi is évről évre összegyűlünk, hogy megbecsülésünket fejezzük ki mindazok iránt, akik meggyőződéssel és elhivatottsággal azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak, legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékossággal élő vagy hajléktalan, az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető legnagyobb segítséget. Ma Magyarországon sajnos nincs könnyű dolguk a szociális ellátásban dolgozóknak, hiszen a lakosok egyre nagyobb hányada küzd olyan problémával, amely szociális gondozást igényel, hívta fel a figyelmet a városvezető. – A városi programsorozatokban is kiemelt hangsúlyt kap az önkéntes segítés, a szociális háló kiépítése, amely a közösségépítés alapja is. Mindannyian lehetünk időnként elesettek, kiszolgáltatottak, amikor szükségünk van segítségre, támogatásra –tette hozzá Schwartz Béla.

A képviselő-testület Szociális Munkáért díszoklevelet alapított azzal a céllal, hogy méltó elismerésben részesítse azokat a személyeket és közösségeket, akik a szociális vagy karitatív területen hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az idén ketten részesültek az elismerésben. Szabó Marianna, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány rehabilitációs tanácsadója, valamint Szabó Kinga Zsuzsanna, az Ajkai Család és Gyermekjóléti Szolgálat esetmenedzsere. Az intézményvezetők javaslatai alapján a szociális és gyermekjóléti intézményekben kiemelkedő tevékenységet végző dolgozók munkáját díszoklevéllel köszönték meg. Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központból Farkas Zsoltné házi segítségnyújtás gondozó, Adorjánné Jeczuska Nikolett óvodai és iskolai szociális segítő, Mátrai Zsuzsanna és Palasics Petra családsegítő, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központból Károlyhegyi Beatrix, aki az Idősek Otthona és Gondozóház részlegvezetője. Szintén átvette az elismerést Jónás Tímea Katalin, a Méltó Élet Esélye Idősek Otthona részlegvezető helyettese, a városi bölcsődéből Pappné Brenn Adél kisgyermeknevelő és Tógyer Lászlóné dajka, míg a Molnár Gábor Műhely Alapítványtól Pallagi Attila szociális segítő.