A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai igazán emlékezetessé tették Pap Janka hatodik születésnapját. A kislány, aki régóta érdeklődik a rendőri hivatás iránt, a rendőrök látogatását és ajándékcsomagját is örömmel fogadta. Ezt követően Janka egy szolgálati gépkocsival érkezett az óvodába, így egy régi álma vált valóra. A rendőrök kíséretében bement a csoportjába, ahol meglepetést okoztak a többi gyermeknek. A rendőrkapitányság reméli, hogy Janka érdeklődése a jövőben is kitart, és egyszer ő is a rendőrség tagjaként szolgálhat.