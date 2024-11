Saci, a fiatal telelő mókus egy teljesen új szintre emelte az almaevést.

A legaranyosabb mókus, amit valaha láttál

Fotó: Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont / Facebook

"Először alaposan meghámozta, mintha profi kisiparos lenne, majd csak azután kezdett neki az evésnek. Nálunk senki sem mondható átlagosnak, és ez igaz az állatokra is. Ha Saci egyszer héj nélkül szeretné az almát, akkor ő azt el is éri"- számolt be róla a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont a Facebook oldalán.